Ignacio Ambriz confesó su gran ilusión: irse a Europa

Tras cumplir su sueño de convertirse en campeón de la Liga MX con el León tras derrotar a los Pumas en la gran final del torneo Guardianes 2020, Ignacio ‘Nacho’ Ambriz , ya sabe cuál será su siguiente paso: dirigir en Europa.

Luego de ganar el título, Ambriz dijo que su prioridad es respetar su contrato, pero el Viejo Continente podría ser una opción.

“Tengo contrato con la Fiera hasta mayo y no he visto alguna negociación. La ilusión que tengo es irme a Europa, la sigo teniendo y hay gente que me quiere ayudar. Viene un reto importante el próximo año, primero, que debemos cumplir”, dijo Ambriz, tras coronarse campeón del Guardianes 2020.

El estratega ya sabe lo que es estar en el Viejo Continente, ya que fue auxiliar deJavier Aguirre en su momento con el Osasuna y el Atlético de Madrid.

Sobre su primer título en la Liga MX, Ambriz cumplió con un reto que tomó una década de intentarlo en varios equipos del futbol mexicano.

“Me ha ayudado a madurar y tener paz conmigo mismo. Me he equivocado muchas veces, pero al final es hora de disfrutar, porque siento que tenía una cuenta pendiente con la afición. Estoy en paz”, aseguró Ambriz.

Nacho Ambriz llegó al banquillo del León hace poco más de dos años. Durante los cuatro torneos en los que ha dirigido el club ha logrado posicionarse como uno de los mejores de México, pues además del título también tiene un subcampeonato.

Ambriz logró el récord de más victorias seguidas en fase regular y nunca descendió de los primeros dos lugares de la tabla general, por lo que se considera el club más regular de los últimos años en la Liga MX.

Veremos si Nacho Ambriz sigue haciendo historia con el Club León en el Clausura 2021 o se marcha para el viejo continente.