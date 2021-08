Javier Aguirre despotrica contra calendario de Rayados

Rayados de Monterrey se ha colocado como uno de los equipos que más partidos ha disputado en los últimos días, situación que molesta a su técnico Javier Aguirre, quien no tuvo reparo en expresar su descontento ante toda la actividad que lleva y le falta a su equipo.

“Estamos viendo el calendario y entre fechas FIFA, el partido de Concachampions y el Juego de Estrellas el día 9 de septiembre, se acaba la fecha FIFA y tengo probablemente tres jugadores en Sudamérica jugando. El día 11 jugamos contra Atlas. Juegan el día 9, vuelan el día 10 ocho horas o las que sean, se presenten a jugar en excelentes condiciones es inhumano”, expresó el ex entrenador del Leganés.

Tal vez quieras leer: Espanto aéreo, Rayados aterriza de emergencia en Puebla

Los regios disputarán su cuarto cotejo en un lapso de 10 días entre su participación en la Concacaf Liga de Campeones y la actividad del torneo Grita México 2021 de la Liga BBVA MX, por lo que la condición física de algunos jugadores se ha visto mermada, y eso que es solo el principio de la temporada.

Lesiones y molestias en jugadores de Rayados de Monterrey

“Vincent Janssen jugó los últimos dos partidos con un dolor brutal, Héctor Moreno y Erick Aguirre tienen desgarros que no los podemos recuperar. Celso por meterlo, tiene molestia y lo lógico es apagarlo, Maxi Meza está también que se sujeta. Dosificamos para llegar bien a diciembre, esa es la idea”, agregó el Vasco.

También podría interesarte: Rayados saca ventaja en la ida de la semifinal de la Concachampions

Partidos de Rayados de Monterrey en el próximo mes

Miércoles 18 de agosto: Cruz Azul vs Rayados (Liga BBVA MX)



Sábado 21 de agosto: Rayados vs Guadalajara (Liga BBVA MX)

Viernes 27 de agosto: Tijuana vs Rayados (Liga BBVA MX)

FECHA FIFA

Sábado 11 de septiembre: Atlas vs Rayados (Liga BBVA MX)

Jueves 16 de septiembre: Cruz Azul vs Rayados (Concacaf Liga de Campeones)

Domingo 19 de septiembre: Rayados vs Tigres (Liga BBVA MX)