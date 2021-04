Javier Aguirre habla de la mala racha de Rayados y Funes Mori

Los Rayados de Monterrey lograron llevarse un empate de 2-2 ante el Columbus Crew de la MLS, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y algo que llamó la atención fue que Rogelio Funes Mori no pudo ser crucial para definir el camino de este encuentro, aunque para Javier Aguirre esta situación no le preocupa y confía en que se irá la mala racha para el delantero argentino.

“Rogelio es un goleador y todos sabemos que esto es de rachas, no estoy preocupado porque Rogelio ha demostrado a lo largo de sus años que lleva con nosotros la claridad de goleador que tiene”, dijo en conferencia de prensa Javier Aguirre.

“No creo que sea para tener una charla con él, yo hablo con todos y la sensación que tengo es que él (Funes Mori) está tranquilo. De cara a gol, no tiene la puntería en este momento, pero no es para nada preocupante”, agregó.

En relación al partido ante Columbus Crew y la seguidilla de partidos en donde Rayados no ha conseguido una victoria, Javier Aguirre fue autocrítico con su equipo y reconoce las cosas que deben mejorar.

“Futbolísticamente tenemos que seguir trabajando, hace tiempo que no dejamos la portería en cero, recibimos goles por errores individuales, el máximo responsable soy yo y no estamos con pie derecho en ese sentido. Hay que organizarnos bien. De momento estamos utilizando mucha gente, jugadores que normalmente no tienen muchos minutos” puntualizó Javier Aguirre.

¿Qué viene para Rayados?

Los Rayados bucarán retomar el rumbo de victoria este fin de semana, cuando reanuden actividad en la Liga BBVA Mx y en la última jornada del Torneo Guard1anes 2021, enfrentarán al Mazatlán FC en Monterrey.

Para este partido, Javier Aguirre no podrá contar con Rogelio Funes Mori, por acumulación de tarjetas y Sebastián Vega, tras su expulsión en el Clásico Regio; sin embargo, a pesar de las ausencias, el ‘Vasco’ tiene bien claro cómo su equipo debe cerrar el torneo.

“Nuestro objetivo desde el principio de la liga es evitar el partido de repesca. Tomando en cuenta que el torneo pasado tuvimos una mala experiencia. Nos hemos metido en un problema en este final de liga y tendremos que salir, dependemos de nosotros, no de otros rivales y esa es la gran ventaja”, comentó Javier Aguirre.

Monterrey se mantiene dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, al momento, sin embargo deben conseguir una victoria para mantenerse en la clasificación directa para la Liguilla.