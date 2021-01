Jorge Campos revela cómo cerró el contrato más extenso en su vida

La figura del futbol mexicano, Jorge Campos reveló en una reciente charla, cómo fue su primer acercamiento con la firma de artículos deportivos Nike, con la cual sigue trabajando tras su alianza que inició en el lejano 1993.

Jorge Campos, ex portero y delantero, participó en una conferencia con la empresa de la palomita, en la que dio a conocer emotivos momentos de su carrera, como cuando se acercaron a él para patrocinarlo.

El analista de Azteca Deportes recalcó que desde que conoció esta empresa, siempre fue fanático de sus productos, por lo que al acercarse a él no dudo ni un instante en aceptar la propuesta.

“En 1993 se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que era de Nike, que querían que trabajaramos en una alianza en el que vistiera sus productos”, adelanto el “Inmortal” Jorge Campos.

Acotó que fue tal su emoción, que no le importó saber detalles de ese contrato ni en lo que consistía ser un embajador de la marca.

“Me dijeron que me mandarían unos zapatos, que querían que los probara para saber si me sentía cómodo, y yo les dije que no importaba nada de eso, que los mandaran y yo los iba a usar y me iba a acoplar, porque era un sueño. No pregunté ni me importó si me iban a pagar o cómo iba a ser eso”.

Sostuvo que esos zapatos que le mandaron, fueron los que usó en la Copa América de 1993 y desde ese momento, comenzó todo con la compañía.

Jorge Campos, una leyenda del futbol mexicano

Jorge Campos es el referente número uno del futbol mexicano en el mundo. Su nombre destaca en donde se mencione, y en los eventos de talla internacional en los que participa, suele ser el que más reflectores atrae.

La fama de Jorge Campos se debe a su increíble estilo y técnica bajo los tres palos, pero además por su participación como delantero.

Sus equipamientos llamativos de manga corta con tonos verde limón y rosa, son inconfundibles en el mundo y ha sido la inspiración de porteros como Iker Casillas, quien reveló que usó playeras de mangas cortas y de colores llamativos por la referencia que tenía de Jorge Campos, uno de sus guardametas favoritos en la historia.