Juan Reynoso defiende a los jugadores experimentados de Cruz Azul

Después de lo sucedido en el torneo pasado donde “La Máquina” fue eliminada por los Pumas en semifinales con una remontada histórica, las críticas sobre todo para los futbolistas que tienen más tiempo en Cruz Azul no se han hecho esperar, pues ya pasaron 23 años desde que la escuadra cementera logró su último torneo de liga.

“Un poco de las leyendas urbanas que pasan en el futbol, no solo en el mexicano, pasa en mi país (Perú), en Argentina, cuando pasa algo malo siempre los responsables son los que tienen más tiempo en la institución. Yo veo al “Cata” (Domínguez), al “Chuy"(Corona) me tocó conocerlos muy jovenes y ahora veo el respeto (que le tienen al equipo) y hoy si están acá es por su rendimiento, no solo en el juego, sino en el día a día. Ellos saben que van a jugar si los veo trabajando y marcando diferencia, la gente le echa responsabilidad a los que llevan más tiempo en la cancha, salen 11 pero compiten 24 o 25, yo no he visto a un técnico que sea loco para dispararse a los pies y ponga a los peores” comentó Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul.

Cruz Azul se enfrenta a Puebla este sábado buscando sus primeros 3 puntos del torneo.

“Ambas partes partimos en desventaja, nos conocemos, saben cómo pienso, ellos saben que me va a dar gusto reencontrarme con gente amiga, como decía estoy agradecido pero el sábado vamos a ser rivales y ambas partes vamos querer mostrar lo mejor de nosotros para quedarnos con el resultado”, mencionó Juan Reynoso.

En cuanto a los refuerzos y las bajas, Juan Reynoso no quiere dar muchos detalles, pero “La Máquina” trabaja para estar respaldados.

“No queremos apresurar las cosas, sí estamos intentando que se aceleren pero empezar a dar nombres de altas y de bajas es un poco meternos presión. Los estoy valorando pero mucho va a depender de las posibles bajas para ver a la gente que vamos a traer, sería poco inteligente de nuestra parte despredernos de jugadores que ya son de la institución si aún no llega nadie, no queremos debilitarnos pero si reforzarnos” finalizó Reynoso.