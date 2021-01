Quiero levantar la copa de nuevo, ahora con varios kilos más: Juan Reynoso

Juan Reynoso fue el último jugador de la Máquina Celeste que como capitán de los Cementeros levantó la copa en el torneo de aquel lejano torneo Invierno 1997 de la Liga MX. Ahora tiene la oportunidad de llevarlos a la gloria en el Guardianes 2021d espués de 23 años de fracasos en Primera División y en exclusiva para Azteca Deportes, aseguró que Cruz Azul dejará de prometer y comenzar a actuar.

“Más allá de prometer y decir vamos a hacer esto, ‘x’o ‘y’, nuestras pruebas van semana a semana. No fue el resultado que esperamos el domingo pero el equipo mostró cosas buenas por momentos distintos pero lo importante es el resultado”, mencionó Reynoso para Azteca Deportes.

Cruz Azul no descarta refuerzos para Guardianes 2021

En cuanto a refuerzos se refiere, descartó que Nicolás “Diente” López, delantero de Tigres, sea una posiblidad para el equipo, sin embargo, sí espera incorporaciones para el equipo.

“Es un torneo corto. Hoy sólo queremos conocer el plantel, el potencial. Hay dos, tres lugares a refrescar. En cuanto a nombres se han tocado, perfiles y algunos nombres, pero el ‘Diente’ López hasta ahora en la mesa no lo han puesto”, aseguró Reynoso.

Además, dejó en claro que no ve como revancha el proximo partido ante su ex equipo Puebla, si no que buscará sacar ventaja dado que conoce al plantel para poder sacar los primeros tres puntos para la Máquina Celeste en el Guardianes 2021.

“No, no hay revancha alguna, salimos bien, estamos súper agradecidos con la oportunidad. Ambas partes nos conocemos, como yo los conozco individualmente, ellos saben de lo que yo intento plasmar en mis equipos”, destacó Reynoso.

Reynoso se imagina poder levantar de nuevo la Copa pero ahora no como campitán sino como Director Técnico.

“Sí, seguro, Dios quiera se dé levantando el trofeo con varios kilos de más. Para mí es una deuda enorme que solo se verá saldada con un Cruz Azul logrando cosas importantes” finalizó el peruano.