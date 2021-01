Jugadores de San Luis apoyan el regreso de la afición a los estadios

México. El duelo de la jornada dos entre Atlético de San Luis y Necaxa será el segundo partido del torneo que podrá tener gente en las gradas, el primero fue el encuentro donde Mazatlán recibió a los Rayos del Necaxa.

Al respecto Camilo Mayada futbolista uruguayo del Atlético San Luis, dijo sentirse emocionado.

“Creo que el público es una parte importante de este espectáculo, me gusta que poco a poco regresen, los hemos extrañado, hoy es un treinta por ciento, pero todos queremos que sea un 100 por ciento si la gente lo toma con consciencia vamos a poder sentir el apoyo, me pone contento que el equipo vaya a ver gente en las gradas” comentó Camilo Mayada.

Los dos equipos tanto Necaxa como Atlético de San Luis perdieron en su debut en el torneo, y saben que esta es una buena oportunidadd para sumar puntos sobre todo en la zona de porcentaje.

Los jugadores no creen que sea un factor que ayude al local el que puedan tener afición.

“No nos afecta en nada, tanto tiempo que no hemos jugado con público, vamos con la mentalidad de ganar, tenemos que enfocarnos en jugar, tenemos que saber que tenemos un grupo muy bueno y que esperamos ganar ese partido” agregó Anderson Julio también jugador del Atlético de San Luis.

Saben que el primer descalabro ante América es preocupante pero confian que pueden sacar el resultado en Aguascalientes.

“Tenemos que corregir los errores con América, sabemos que Necaxa tiene jugadores muy buenos, si no concretamos las que tenemos no vamos a avanzar, no fuimos un equipo efectivo en la delantera y sabemos que tenemos que ser más finos ante Necaxa ", comentó Anderson Julio.

Necaxa y Atlético de San Luis en la parte baja de la tabla de porcentaje

En la tabla de cocientes Atlético de San Luis es el 17 mientras que Necaxa tiene la posición 10, Atlas está en el sótano de la porcentual.