Jugar en la Liga MX seduce a cualquiera: Gabriel Torres, refuerzo de Pumas

El delantero panameño de 32 años, Gabriel Torres procedente del Independiente del Valle de Ecuador, fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM. Durante la conferencia de prensa el atacante canalero fue tajante y aseguró que jugar en el futbol mexicano seduce a cualquier futbolista.

“Yo siempre tenido la oportunidad de enfrentar a México en eliminatorias y todo el mundo habla de esta Liga, es una liga importante dentro de nuestro continente y eso seduce a cualquier jugador, es una Liga de gran nivel y ojalá yo pueda estar al nivel de esta liga”, comentó el delantero.

Sobre la falta de contundencia, Gabriel Torres mandó un mensaje que ilusiona a la afición universitaria.

“En todos los equipos a donde he ido siempre he marcado goles, eso en los delanteros es la carta de presentación; ojalá aquí no sea la excepción. Yo vengo a trabajar mucho, yo no sólo me enfoco en querer marcar goles, me enfoco en que el equipo gane los tres puntos. Siempre va a ser más importante eso que un gol mío, no importa que lo haga cualquier compañero, para nosotros los tres puntos van a estar por encima de todo”.

Además el delantero panameño confesó que conoce a la afición universitaria y sabe la exigencia que es pertenecer a Pumas.

“Sabemos que es grande, en lo personal no me gusta compararme con nadie, vengo a escribir mi propia historia, junto con la del club, ojalá pueda estar a la altura de todos. Ojalá pueda marcar goles que ayuden al equipo a ganar, porque eso es lo más importante; quiero ganarme a la afición, voy dar la vida por esos colores”.

Gabriel Torres cuenta con más de 100 goles en su carrera, siendo figura y pilar en el título conseguido por Independiente del Valle en la Copa Sudamericana de 2019.

Pumas se enfreta a Rayados de Monterrey el próximo sábado en el llamado Gigante de Acero con el objetivo de conseguir su primera victoria como visitante.

Damián Martínez @Damián_Mtz