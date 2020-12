¿La primera baja de Cruz Azul? Este jugador sería cedido a las Chivas para el próximo torneo

Ciudad de México, México.- Cruz Azul fue eliminado este pasado domingo del torneo Guardianes 2020 ante Pumas UNAM luego de que en el marcador global empataran 4-4 en un agónico partido de semifinal de vuelta. Tras este duro golpe, los celestes buscarían empezar a hacer ‘una limpia’ y ver qué jugadores no tienen cabida en el plantel para el próximo torneo.

Pese a que los rumores de que Robert Dante Siboldi no continuará más como el director técnico del conjunto cementero, la primera baja que tendría el plantel para el Clausura 2021 sería Elías Hernández. ‘El Patrullero’ no tuvo el cierre de torneo que hubiera esperado y saldría de préstamo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. El último partido que disputó el ex seleccionado mexicano en este torneo fue contra Tigres UANL en la Cancha del Estadio Azteca el pasado domingo 29 de noviembre en la vuelta de los cuartos de final; el dorsal número 11 fue sustituido por José Joaquín ‘Shaggy’ Martínez a los 57' minutos.

MEXSPORT







En este torneo, el futbolista de 32 años disputó 15 partidos totales (incluyendo liguilla), en donde saltó a la cancha 7 veces como titular; en este lapso, no registró goles ni asistencias. Elías tiene contrato con La Máquina Celeste hasta el próximo 30 de junio de 2021.

El equipo del Chiverío estaría interesado en hacerse de los servicios del atacante mexicano y la negociación estaría ‘cerca de cerrarse’ según los periodistas Jesús Hernández de Cari y Carlos Córdova.

Desde el entorno de Cruz Azul, mi amigo @cordova_sports me dice que es viable que Elías Hernández llegue a #Chivas a préstamo. Qué dicen — Jesús Hernández de Cari (@jhernandez83) December 7, 2020

En este torneo, el cuadro rojiblanco también fue eliminado en la ronda de semifinales tras caer 2-1 en el marcador global ante León.

Los dirigidos de Víctor Manuel Vucetich cuentan con atacantes de calidad como Isaac ‘El Conejo’ Brizuela, Jesús Angulo, Alexis Vega y Uriel Antuna, sin embargo, buscarían ampliar la baraja de opciones para ser un equipo más sólido el próximo 2021.