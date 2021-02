La razón por la que Tigres es la inspiración de Javier Aguirre

Los Rayados de Javier Aguirre ya saben a quien van a enfrentar en la Liga de Campeones de la CONCACAF y se trata del Club Atlético Pantoja de República Dominicana, pero a pesar de que el rival no es tomado en cuenta como una potencia del futbol centroamericano, el ‘Vasco’ no subestima a nadie porque reconoce que “no existe rival pequeño” en el futbol, por lo tanto le da la importancia necesaria a este torneo y más porque Tigres ya llegó a una final en el Mundial de Clubes.

“Por supuesto que nos motiva mucho que un representante de Concacaf llegue a esta instancia. México siempre ha sido un estandarte y Tigres no es la excepción y desde luego estamos con la máxima ilusión”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa, después del sorteo de la Concachampions.

“Yo desde que llegué, fue muy clara la directiva en la seriedad que debemos ponerle al torneo, porque nos ha dado mucho a nivel internacional y eso es lo que queremos, que Monterrey siga creciendo a nivel internacional y eso vamos a intentar”, agregó Aguirre

De la misma forma, el técnico de los Rayados de Monterrey ya desea que su equipo logre de nueva cuenta otro campeonato como sucedió en 2019 y llegar a la quinta estrella de la Liga de Campeones de la CONCACAF, sin embargo sabe que deben de ir “partido a partido” y no descartar nunca la Liga BBVA MX.

@Rayados Rayados quedó campeón en el 2019 de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“El reto es mayúsculo porque detrás de nosotros hay bastantes títulos y nuestro compromiso es dejar a Monterrey en el lugar donde debe estar y lo afrontamos con confianza, porque somos un equipo que trabaja siempre. Los resultados nos van a dar mucho éxito y afrontamos este torneo así", dijo el estratega de Rayados





La llave de los juegos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF se jugarán el 6 y 8 de abril del presente año.

¿Quién es el rival de Rayados?

El Club Atlético Pantoja es un equipo profesional de la República Dominicana con 21 años de existencia y que actualmente es el máximo ganador de la “nueva” liga dominicana con dos títulos, el primero de ellos en 2015 y el segundo en 2019.

El Atlético Pantoja, fue en el 2015 el primer campeón de la Liga Dominicana de Futbol, la cual es un nuevo campeonato que tuvo que dejar atrás sus 45 años de etapa amateur para ser considerada profesional para la CONCACAF. La modificación del campeonato se dio en 2014 por parte de la Federación Dominicana de Futbol y hasta el momento tiene 10 equipos participantes.

El CA Pantoja es también conocido como los ‘Guerreros’ de Santo Domingo juega sus partidos de local en el Estadio Olímpico Felix Sánchez, el cual tiene una capacidad para 27,000 espectadores.