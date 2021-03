Lágrimas de emoción: Cardozo abrió su corazón con Martinoli

José Saturnino Cardozo festejó sus 50 años de vida y lo hizo con una serie de grandes felicitaciones, una muy especial fue la de Christian Martinoli, su gran amigo y uno de los personajes que más estima a la figura de Toluca desde muchos hace años.

“Muy agradecido por todo el cariño que me ha mostrado nuevamente la afición mexicana, por que no solamente me felicitó la gente de Toluca, me ha mostrado el cariño toda la afición de México y estoy muy agradecido y muy contento , cada día amo más al futbol por que todo lo que uno hace bien se queda para toda la vida”, comentó Cardozo en Exclusiva para Azteca Deportes en entrevista con Christian Martinoli.

El máximo goleador del Toluca agradeció a nuestro compañero su mensaje por su cumpleaños 50 del ícono de los “Diablos Rojos”, además el “Príncipe Guaraní” platico sobre su libro que hace unos días presentó, el cuál describió como una obra llena de anécdotas sobre la historia del cuadro mexiquense.

En su libro, Cardozo habla sobre las experiencias que tuvo dentro del mundo del futbol, además de aconsejar a los jóvenes que quieren abrirse paso en este deporte.

Cardozo recordó que no jugó casi dos años en Toluca

Martinoli recordó con Cardozo el momento que marcó la carrera del Guaraní con el cuadro escarlata; “Hoy la gente conoce al José Cardozo mounstro como jugador que fuiste en Toluca, que fue un monstruo en la Selección paraguaya, pero estuviste casi dos años sin poder jugar, pero hubo un dirigente que te retuvo”, comentó el periodista.

“Yo llegué como un gran jugador pero nunca lo demostré y Patricio Fernández el Presidente en ese momento, él nunca dudó de que yo podía firmar e incluso cuando el Doctor trajo la resonancia magnética y dijo que yo estaba lesionado se atrevió a decir hay que curarlo por que va a ser el mejor delantero de México”, comentó conmovido el guaraní.

Esta declaración hizo que Cardozo sintiera una responsabilidad importante para entregarse en cuerpo y alma al Toluca: “Demostrarle al presidente que no estaba equivocado y quería triunfar, jugaba con tanta alegría y tan concentrado que no podía fallar, me ayudó a madurar”.

