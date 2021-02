Las palabras de Gignac que emocionaron a todo México

Tigres se va con la cara en alto a pesar de la derrota 0-1 ante el Bayern Munich en la Final del Mundial de Clubes en Qatar. Tanto André-Pierre Gignac, como Ricardo ‘Tuca’ Ferretti reconocieron lo complicado que es enfrentar a un conjunto como el alemán y además el jugador francés aceptó que sí representaron a México, mientras que los campeones destacaron el trabajo de los de San Nicolás de los Garza.

“Estamos un poco decepcionados por el resultado, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran equipo. No fue nada fácil, pero creo que representamos muy bien a México, con garra, con corazón. Para una primera participación fue un segundo lugar, fue increíble para nosotros”, explicó Gignac en entrevista para la FIFA posterior al juego.

El atacante francés agradeció el apoyo de los aficionados de los Tigres y también comentó que su familia pudo ver el partido en Francia, y que aunque extraña su país natal, está “muy bien México”.

“Vamos a regresar más fuerte. Esperemos que en las próximas ediciones varios equipos mexicanos puedan llegar a la final”, comentó Gignac.

Por su parte, el ‘Tuca’ Ferretti tampoco se fue contento con el resultado, pero rescató algunos aspectos del partido de sus dirigidos.

“Creo que el hecho de haber llegado a la final habla de las cosas buenas que hemos hecho, hoy enfrentamos a un gran rival, no hay que demeritar el triunfo y lo merecieron. El equipo no se descompuso, estuvo bien, buscó atacar contra un equipo que defiende bien, presionó en toda la cancha, pero uno no va contento, pero sí satisfecho con el esfuerzo que hicieron”, declaró el estratega.

Finalmente, el entrenador de los Tigres espera que esta no sea la última vez: “Tenemos que seguir trabajando, mejorando muchos aspectos si queremos tener el nivel para que la próxima vez podamos merecer el triunfo”.

El delantero Robert Lewandowski no pudo anotar en este juego, pero fue fundamental para el título del Bayern, aunque sí aceptó que les costó poder doblegar a los Tigres.

“Lo hemos logrado, ha sido un juego difícil, porque ellos jugaban por las bandas y se nos dificultó mucho y lo demás es historia. Hoy queríamos ganar a toda costa. En el descanso dije que teníamos que centrar balones al área, y así llegó el gol. Esto es magnífico”.

El otro futbolista de los Bávaros que dio declaraciones fue Joshua Kimmich, quien se mostró satisfecho por el resultado y le dio una dedicatoria al triunfo.

“Hemos luchado mucho por este título. Nuestro objetivo desde el principio era ganar este trofeo, y lo hemos conseguido. Este triunfo también es para (Thomas) Müller y para todos aquellos que no han podido estar hoy aquí con nosotros”.

<i>Entrenador del Bayern alabó a Tigres</i>

Finalmente, el técnico Hans Dieter-Flick, reconoció la actuación del equipo de la LIGA BBVA MX. “Le di las felicitaciones al equipo y al entrenador, porque han jugado sumamente bien. A un nivel muy alto, hemos tenido la posesión pero han jugado a un fútbol muy compacto, defendieron bien, nos amenazaron, tuvieron ocasiones de gol. Son un equipo muy bueno, se merecían estar en la final”, apuntó en la conferencia de prensa.