Lo sobresaliente de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX

Terminó la jornada 6 de la Liga BBVA MX y con esto una semana agitada donde 9 puntos estuvieron en juego por la doble jornada. A continuación lo más destacado del fin de semana.

SUPER LÍDER

El América de manera agónica logró conseguir los 3 puntos contra los Xolos. Durante el partido se crearon varias jugadas a la ofensiva sin embargo los azulcrema no encontraban la luz en el último tercio para lograr definir de buena manera. Una falta dentro del área sobre Federico Viñas fue la oportunidad que encontraron las águilas para anotar el primero, gracias al cobro de Sebastián Córdova al 91, 180 segundos después Renato Ibarra marcó el segundo.

REGRESO DE ENSUEÑO

Aunque ustedes no lo crean en el Estadio Azteca se llegó a escuchar como la gente pedía a gritos el ingreso de Renato Ibarra a la cancha tras la ausencia de gol y efectividad en el arco rival. Al 73, entró el ecuatoriano para sustituir a Henry Martin el público con aplausos lo recibió, muy pocos le silbaron. Y que decir de cuando anotó el segundo tanto, los azulcrema estallaron en júbilo.

POR FIN UNA VICTORIA

Los Pumas de Andrés Lillini consiguieron el primer triunfo de la temporada al vencer 2-0 a Puebla. Corozo y Dinenno fueron los anotadores. El argentino tenía 4 meses sin marcar su último tanto fue el 4 de abril del 2021 contra Pachuca. Se notó que este gol fue un alivio para el atacante pues su festejo fue bastante efusivo y todos los compañeros corrieron a felicitarlo.

MEXSPORT Corozo abrió la cuenta

CAYÓ EL PRIMER SOLDADO

en el primer equipo que destituyó a su técnico, Héctor “Pity” Altamirano tras la derrota de 2-0 ante Pachuca. Actualmente los gallos están en la posición décimo sexta con 3 empates y 3 derrotas.

Te podría interesar: Oficial: Despiden al primer técnico del Apertura 2021

En total fueron 26 encuentros los que Altamirano dirigió a Querétaro, con un balance de seis triunfos, siete empates y 13 derrotas, además de 22 goles a favor, por 40 en contra.

Quién será el siguiente?

JORNADA SIN GOLES

Se anotaron 12 goles en total, lo que da un promedio de 1.3 tantos por encuentro. Ya que hubo 3 partidos que terminaron en empate a cero. Atlas Vs Toluca, Atlético San Luis vs Cruz Azul y Monterrey vs Chivas.

En este torneo el promedio ha sido que se marquen 22 goles por jornada.

LOS DE 9 PUNTOS

América y Necaxa fueron los únicos 2 equipos que lograron sumar las 9 unidades que se disputaron esta semana. El equipo de Santiago Solari venció a Tijuana, Juárez y Atlas. Mientras que los Rayos derrotaron a Juárez, Pumas y Atlético San Luis.

Por su parte Santos, Tigres, Cruz Azul, León y Monterrey no perdieron ninguno de loa encuentros.

LOS 100 DE MEMO OCHOA

Este fin de semana Guillermo Ochoa llego a los 100 partidos manteniendo la portería en cero en su carrera, misma que comenzó en el 2005.