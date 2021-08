Oficial: Despiden al primer técnico del Apertura 2021

El Querétaro FC dio a conocer a través de un comunicado que el entrenador Héctor Altamirano dejó de ser parte del club como estratega luego de disputar seis jornadas con la escuadra en el torneo Grita México Apertura 2021.

La directiva del Club Querétaro le agradeció a Altamirano por el compromiso y el profesionalismo que mostró ante cualquier circunstancia con el equipo, además recordaron cuando Pity portó los colores como jugador.

“A ‘Pity’ tenemos que agradecerle por querer y respetar nuestro escudo desde el primer día. Lo hizo como jugador y ahora como Director Técnico. Gallos Blancos y Querétaro siempre será su casa y parte importante de su vida.”, expresó el Club Querétaro en el comunicado.

El ‘Pity’ no continuó dirigiendo a los Gallos Blancos debido a que el funcionamiento de la escuadra no estaba teniendo un resultado positivo, en las jornadas que hasta ahora se han disputado en la Liga BBVA MX no tuvo la oportunidad de salir victorioso con el equipo queretano, sumando únicamente tres puntos.

El Querétaro arrancó el torneo con el pie izquierdo, primero con un empate contra el América (0-0) y posterior con el Atlético San Luis (1-1), en la jornada 3 perdió 1-0 ante el León, en el siguiente partido quedó 0-0 contra los Pumas, en la fecha 5 y 6 nuevamente salió derrotado pero esta vez ante los Tigres (3-0) y el Pachuca por un marcador 2-0.

En el torneo pasado Altamirano logró que el equipo de los Gallos Blancos disputará el repechaje, se colocaron en el doceavo lugar con 21 puntos, lo que les permitió pelear por un lugar en los cuartos de final del Guardianes 2021. Esto no sucedió debido a que Santos los derrotó 5-0 y el equipo del Querétaro quedó eliminado del certamen.

