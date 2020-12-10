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Los 10 máximos goleadores en la historia de Pumas | FOTOS

Cabinho, Hugo Sánchez, Ricardo Ferreti, Enrique Borja, Luis García y más jugadores entre los 10 máximos goleadores de los Pumas de la UNAM. Conoce la lista completa.

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