Edson Álvarez, ex jugador del Club América confesó que pudo haber jugado en Cruz Azul

Ciudad de México.- ¡De la que se perdieron, cementeros! Edson Álvarez confesó que en sus inicios como futbolista, el mexicano pudo haber formado parte de la cantera de Cruz Azul en lugar de formarse en el Nido de Coapa con el América.

Edson Álvarez ha sido uno de los mejores jugadores que han salido de la cantera del América. El mexicano de 23 años y nacido en el Estado de México ha sido de los últimos jugadores del América que han emigrado al viejo continente con el fin de cumplir su sueño y jugar en el futbol europeo.

En una entrevista, el defensa del Ajax condesó que en lugar de formarse como Águila, estuvo muy cerca de forjarse como jugador de Cruz Azul tras haber sido rechazado por los Tuzos del Pachuca debido a su ‘baja estatura’.

“Antes de América yo había escogido a Cruz Azul para irme a probar”

Esto dijo Edson Álvarez en una entrevista con Daniuel Habif, donde ademas comentó que el ex entrendador de Pachuca y actual Subdirector de la Visoría del Club Pachuca, Arturo Carranco le facilitó el proceso para realizar las pruebas en Cruz Azul y posteriormente en América.

“Llego a América y como lo dije y lo pensé, fue un reto más duro. Estuve un mes a prueba y era motivador porque si no les gustabas, te decía ‘hasta aquí, gracias’. Pero a mí me decían, ven otra semana, ven otros tres días y así me trajeron hasta que se cumplió el mes y me dijeron ‘queremos que te quedes con nosotros”.

En ese entonces, Carranco le sugería que se quedara en Cruz Azul.

"¡Qué!, me dice (Carranco). ‘Estás loco, ¿Cómo crees?, ya estás seguro en Cruz Azul, ¿Ya qué le mueves?, preséntate mañana (con Cruz Azul)'. Quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Los de Cruz Azul llamando las 24 horas ¿Dónde estás? te estamos esperando”

Sin embargo, a pesar de que el camino era más fácil en Cruz Azul, Edson optó por un reto mayor y se fue al América donde al final del camino terminaría siendo campeón con las Águilas y el pase al futbol europeo.