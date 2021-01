La dupla Carlos González y Juan Ignacio Dinenno

Pumas fue subcampeón del torneo GUARD1ANES 2020 y ese logro se debió en gran medida a la gran dupla que formaron Juan Ignacio Dinenno y Carlos González.

Los dos atacantes sudamericanos fueron los referentes frente al marco rival. Por una parte Juan Ignacio Dinenno anotó 10 goles en la fase regular, mientras que el paraguayo “Charly” González hizo 5. Ya en la fase final consiguieron anotar un par de goles cada uno.

En total fueron 19 goles que dejaron a Pumas con la posibilidad de ganar su octavo campeonato, pero enfrente estuvo León, que fue el gran vencedor.

Esos destacados números hicieron eco rápido dentro de la Liga MX. Tigres no tardó tanto y ya es el nuevo club del paraguayo Carlos González. Mientras que el de Santa Fe, Argentina, tiene grandes opciones de irse a la MLS.

Lo cierto es que Dinenno y González fueron de las parejas más explosivas y productivas del futbol mexicano en el último semestre.

“Hoy me toca despedirme de esta institución que creyó en mí hace tres años. En Pumas viví momentos espectaculares[...] Me voy de la institución con el corazón dolido todavía por no haber podido alcanzar el tíulo [...] agradezco a toda la afición de Pumas por el cariño que me mostraron en todo momento, los llevaré en el corazón[...] Hoy me toca emprender otro camino para seguir con mi crecimiento como futbolista y quiero desearles éxito en todo lo que venga. Gracias pumas y gracias afición por todo.” Escribió el delantero Carlos González.

Ahora la misión para Andrés Lillini, técnico de Pumas, será conseguir una dupla igual de eficaz, para que Pumas pueda mantener el nivel y poder aspirar por el título en el Clausura 2021 que arranca el próximo 8 de enero.



Eder Calderón

Azteca Deportes.