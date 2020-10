América quiere asegurar su pase directo a la liguilla del Guardianes 2020

El Director Técnico del Club América Miguel Herrera, dejó en claro que en lo único que piensa su equipo es en calificar dentro de los primeros cuatro de la tabla general, y el ganarle a Tigres de la UANL se los asegura; así que el partido de este fin de semana ante los felinos tiene ese objetivo.

“Pensamos en ganar para calificar y una victoria nos asegura estar entre los cuatro primeros y pelear por ese segundo lugar y vamos con esa idea, no pensamos en dejar abajo a Tigres, sino superarlos en puntos y pensar que estamos amarrados matemáticamente. Hoy con el repechaje del quinto a octavo, es arriesgar a un juego y sumar los puntos. “





Además el estratega americanista mencionó que a pesar de estar en el cuarto sitio de la competencia, han existido críticas al club y asegura comprenderlas.

“No queremos demostrar nada a los que critican, los que lo hacen tendrán su idea de ver el futbol y la gente que le va al América y que es americanista de corazón entenderá que las circunstancias no son las mejores y el equipo pelea arriba y más allá de las circunstancias como bajas de jugadores. El equipo no ha puesto en ningún momento pretextos de no tener jugadores. Buscamos los resultados y siempre estar peleando en la parte de arriba de la tabla. A pesar de las circunstancias, el equipo buscará pelear un título más. “ sentenció Herrera.

Rivalidad en crecimiento

Y en cuanto a la rivalidad que se tiene con Tigres, mencionó que siempre será un juego atractivo por varios factores.

“Son dos equipos que se mantienen en la parte de arriba, pelan en finales. Nos enfrentamos a una gran escuadra y a un gran técnico, considero a Tigres como un equipo importante y lo tomamos así. Si nos cruzamos en Liguilla, hay que intentar ganarles”, finalizó Herrera.