De no conseguir el título, sería un fracaso, aseguró jugador del Cruz Azul

En Cruz Azul saben que que los últimos cinco partidos de liga en el Guardianes 2020 dejan muchas dudas, ya que el equipo consiguió solo una victoria por cuatro derrotas.

Aunado a la racha adversa, Pumas les dio la vuelta en los últimos minutos del último encuentro por lo que regresaron los fantasmas del eterno subcampeón.

“Nos preocupa en el aspecto que no se ganó pero estamos conscientes que estamos generando, estaríamos más preocupados si no se generará. Fallamos un penal, por lo que esa parte te deja tranquilo, sin embargo, no podemos tener esa falta de concentración. Con dos centros te sacan el partido, esas son cosas que tenemos que trabajar, que no nos puede pasar, porque te dejan fuera “, comentó Rafael Baca.

Los jugadores saben que la presión en Cruz Azul no tiene medias tintas, solo hay una forma de conseguir el éxito. Conseguir levantar la copa tras 23 años de sequía.

“La presión está ahí clara porque cómo lo mencioné, la vara es el campeonato o será fracaso. Estamos conscientes con este gran grupo que hemos formado es el indicado”, sentenció Rafael.

En cuanto a su renovación de contrato por dos años más comentó que en lo único que puede pensar es que el objetivo es ser campeón.

“El plan de seguir en el club me hizo sentir feliz, sin embargo, el objetivo es salir campeón, hay veces que me tocó pelear por el descenso y en esta etapa es algo bonito que ilusiona a todos tener un grupo que pelea los primeros lugares, que gana competencias como la Copa por México, todo esto llena de ilusión y eso es muy importante. Yo estoy comprometido con el club, con la afición y mi objetivo es claro seguir con Cruz Azul”.

Esperan rival

La Máquina espera rival y tendrá dos semanas para estar a punto de cara a la liguilla.