Vucetich anuncia que buscará variantes ante las fallas de Chivas en defensa

Chivas no perdió de milagro ante Pachuca en el cierre de la jornada 7 de la Liga BBVA MX. Un penalti atajado en el último minuto por el arquero rojiblanco Raúl Gudiño, evitó la derrota en el Estadio Hidalgo. A pesar de ello, Guadalajara continúa una mala racha en zona defensiva y es que le han anotado en los 7 partidos del torneo. Si se cuenta la liguilla pasada, los tapatíos tienen 10 juegos consecutivos recibiendo gol.

Luego del compromiso en la capital hidalguense, el técnico de Chivas, Víctor Manuel Vucetich recalcó que buscará hacer modificaciones para mejorar el aspecto defensivo de sus dirigidos.

“Es lo que nos tiene precisamente inmersos en una situación que no hemos podido llevar bien, se vienen llevando trabajos intensos, la aplicación de los jugadores siempre es al máximo, esperemos que corrijamos en estos próximos encuentros porque sabemos que la participación se va terminando en este torneo y tenemos que buscar otras variantes y alternativas” mencionó el entrenador de Chivas en conferencia de prensa.

En el duelo ante Pachuca, Guadalajara dominó la primera mitad y se fue al frente en el marcador, sin embargo para la segunda parte, fueron superados ampliamente por los Tuzos. Además del penal fallado por Roberto de la Rosa, los locales tuvieron dos disparos al poste.

“A veces no nos explicamos porque cambiamos de una primera parte como lo estábamos haciendo de una manera muy bien, a la segunda parte, que puede tenerse ese temor que no querer que nos empaten y el equipo inconscientemente se puede tirar un poco hacia atrás. Eso nos está generando que no presionemos en la forma correcta y que le demos la libertad del rival” consideró Vucetich.

Chivas finalizó la fecha 7 en el puesto 13° de la tabla general con 7 unidades, y con el empate acumula una racha de 3 partidos sin conocer la derrota. El siguiente compromiso del Guadalajara será en casa ante los Pumas de la UNAM, partido que podrás disfrutar en el sábado sagrado de Azteca 7.