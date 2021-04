Los candidatos para sustituir al Tuca Ferretti en Tigres

Tras más de una semana de rumores sobre la salida o continuidad del técnico Ricardo Ferretti de los Tigres, este miércoles por fin el ‘Tuca’ acabó con las especulaciones y dio fin a la novela.

“De eso (rumores de su salida) no hay tema, más que terminando la temporada… es definitivo, punto. Y no vuelvo hacer comentarios, (¿Definitivo que ya no sigue?) exacto.”, declaró el estratega en la conferencia de prensa, además de hacer un seña con la mano de adiós. Después, fue muy claro en no responder más preguntas al respecto.

A falta de una jornada de la fase regular del Guardianes 2021 y con los Tigres todavía sin un boleto seguro a la Liguilla, el ‘Tuca’ Ferretti confirma que no continuará con el equipo tras una exitosa estadía por más de 10 años.

Miguel Herrera e Ignacio Ambriz, los grandes candidatos

Actualmente ‘El Piojo’ no tiene equipo, además ya tuvo relación con el dirigente, cuando coincidieron en el América, en donde uno como entrenador y el otro como el Presidente Operativo, lograron el título del Apertura 2018.

Otro de los nombres que comenzó a sonar fue el de Ignacio Ambriz. En especial, ya que en los días previos, el León informó que no pudieron llegar a un acuerdo para renovar a ‘Nacho’. Entonces, al ser el técnico del todavía vigente campeón de la LIGA BBVA MX, es uno de los estrategas más codiciados del momento.

Por su parte, los Tigres tendrán que visitar a las Chivas este sábado en la última fecha del Clausura 2021. Los todavía comandados por Ferretti tendrán que ganar para asegurar un lugar en la Liguilla, de lo contrario, tendrían que esperar a lo que hagan los rivales que van debajo de ellos en la tabla.

Con el fin de la novela, se verá cómo responde el equipo en este compromiso y si pueden darle una salida gloriosa al ‘Tuca’, en lo que será su último torneo con los Universitarios.

Ricardo Ferretti orquestó la época dorada de Tigres

De la mano del entrenador brasileño quien volvió a dirigir al club en 2010, los Universitarios rompieron una sequía de casi 30 años sin título para coronarse en el Apertura 2011. Lo que sería el inicio de una gran década, al sumar cuatro campeonatos más de LIGA BBVA MX para un total de cinco, gracias a las conquistas del Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

Además, el técnico Ricardo Ferretti también llenaría las vitrinas de los Tigres con un título de Copa MX, los Campeón de Campeones, y finalmente la tan ansiada Concachampions de 2020, que los llevó a disputar el Mundial de Clubes este año, en el que llegaron a la final, pero perdieron ante el poderoso Bayern Munich de Alemania.

Así que los Felinos le dirán adiós a la persona que gestó la época más gloriosa que han tenido en toda su historia. De sólo contar con dos títulos de liga, a actualmente tener siete. Incluso haciendo el debate de si ya podrían ser considerados un “equipo grande”.

La no renovación del ‘Tuca’ Ferretti se da tras cambios en la parte directiva de la institución. En marzo de este año, Mauricio Culebro fue nombrado como vicepresidente del club, para ayudar al ingeniero Alejandro Rodríguez en la renovación del equipo y a la postre terminar siendo el presidente a mediados de año.

Así, la primera gran decisión de Culebro se hace presente. Por lo que ahora el trabajo será buscar un reemplazo para llenar el lugar de uno de los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano. Y por el pasado americanista que tiene el directivo, uno de los candidatos sería Miguel Herrera.