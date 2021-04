Los increíbles momios del Arcahaie vs Cruz Azul

Cruz Azul irá en busca del título en la Concachampions, pero primero deberá vencer al club debutante, el Arcahaie FC, de Haití. El primer duelo entre ambos se disputará en terreno neutro, República Dominicana, después de que el recinto del conjunto haitiano no cumpliera con los requerimientos exigidos por la Concacaf.

Luego de conseguir su victoria número once en fila en la Liga BBVA MX, La Máquina de Cruz Azul trataría de darle descanso a sus futbolistas titulares, previendo el cansancio del juego ante los centroamericanos, además del viaje, pues los celestes tienen otro compromiso el día sábado ante las Chivas en el Clausura 2021.

Como es habitual en cada jornada, las casas de apuestas se han volcado con sus predicciones para un compromiso que se antoja como una prueba interesante de cara a lo que se viene en la Concachampions. Aquí repasaremos todos los pronósticos para México y Estados Unidos, en donde Cruz Azul es claramente favorito para quedarse con el partido. Estos fueron los resultados: Cruz Azul -650, Empate +700, Arcahaie FC +1200.

Bajo ese contexto y previniendo lesiones musculares, Juan Reynoso podría aprovechar para observar a algunos de los jugadores que no han gozado de tantas oportunidades en el torneo de liga, por lo que no sería nada extraño ver a un once titular totalmente distinto al utilizado ante el FC Juárez.

El probable once que pararía Juan Reynoso ante el Arcahaie estaría formado de la siguiente manera: Sebastián Jurado, Adrián Aldrete, Alexis Peña, Josué Reyes, José Martínez, Yoshimar Yotún, Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado, Elías Hernández, Walter Montoya, Santi Giménez.

El modesto club caribeño, sin duda es un rival al que hay que tenerle cuidado, ya que en poco tiempo se ha hecho de un nombre de respeto. El equipo de la región de Arcahaie, ubicada a una hora de Puerto Príncipe, fue fundado en 2017, y en 2019 ya había logrado ser campeón de liga, tras conquistar el torneo de Apertura de aquel año.