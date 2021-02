Los jugadores del Atlas respaldan a Diego Cocca

Atlas recibe este sábado a Santos Laguna en partido de la Jornada 5 en el Guardianes 2021 de la Liga MX y el plantel tiene en mente sacar los 3 puntos para respaldar el proyecto de Diego Cocca al frente del banquillo rojinegro.

El canterano de la “Academia”, Diego Barbosa, admitió que la plantilla de los tapatíos está comprometida con la filosofía de juego del argentino y quieren conseguir su primera victoria para darle oxígeno al estratega.

“Se habla entre todos nosotros que tenemos que ganar, tenemos que respaldar al técnico, tenemos que dar la cara por él. Él nos da las herramientas, es un entrenador que sabe mucho y todo el grupo respeta a Diego”, dijo Barbosa, en la conferencia de prensa.

Atlas todavía no ha conseguido gol en lo que va del torneo y a pesar de haber sumado su primer punto en la jornada anterior, parece que el club vive una crisis en este Guardianes 2021.

“Va empezando el torneo, claramente queremos ganar, pero seguimos trabajando todos en conjunto para conseguir el triunfo anhelado. Tenemos en claro el objetivo que es ganar. Ojalá y Dios quiera en este partido contra Santos se consiga el objetivo”, señaló el defensor de los Rojinegros.

Sacar un punto de la visita a Ciudad Universitaria fue un respiro para todo el plantel de los Zorros. Es el resultado que puede cambiar el funcionamiento del club en lo que resta del campeonato en la Liga MX.

“Cortamos la mala racha que teníamos de no sumar puntos. Estamos motivados para buscar los 3 puntos aquí en casa contra Santos, claro que sí motiva”, admitió Barbosa.

Atlas acumula 7 partidos sin ganar

Atlas suma 5 goles en contra, pero no solamente es un mal inicio de torneo, sino que se acumula el cierre del pasado y ya son 9 partidos sin poder ganar y 7 derrotas.

“Soy canterano y le voy al Atlas y no me gusta ver a mi equipo así, pero todos estamos trabajando desde el portero hasta el delantero. Siempre buscamos mejorar, como aficionado te puedo decir no me gusta estar así", dijo Barbosa.

Atlas recibe a Santos el sábado a las 5 de la tarde en partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Guardianes 2021.