Los medios exageran al decir que Chivas está en crisis: Briseño

Chivas inició el año con dos empates y una derrota que encendieron las alarmas en la Perla Tapatía. Caer ante Atlético de San Luis bajó al equipo afuera de la zona de repechaje pero al interior del vestidor rojiblanco hay tranquilidad de saber que tienen forma de revertir la situación.

El defensa de Chivas, Antonio Briseño, considera que en la prensa se exagera la situación del Guadalajara tras el inicio sin victoria en la Liga MX.

“Se exagera, ustedes mismos lo exageran, el torneo pasado estábamos peor y terminamos en séptimo lugar y pudimos haber calificado poco más arriba. Si al final del torneo no se califica dentro de los primeros ocho o repechaje ahí sÍ se puede decir que es una crisis pero por el momento no podemos decir nada” dijo Briseño en conferencia de prensa.

Chivas se enfrentará en casa a los Bravos de Juárez en la jornada 4. El Pollo no ha tenido meses sencillos con Chivas y es que no es un titular habitual en el Rebaño Sagrado. Hiram Mier y Gilberto Sepúlveda no han soltado el puesto en el once inicial de Víctor Manuel Vucetich.

Sumando el torneo pasado y el actual, Briseño solo tiene 4 partidos como estelar de la plantilla rojiblanca.

“En mi contrato no dice que soy titular o soy banca, yo pertenezco a Chivas y me debo a ello donde se me requiera voy a estar al 100 por ciento. También aportar lo que se necesita, ese liderazgo, estoy sumando. No me quedo satisfecho pero tampoco me quedo inconforme, sé que mi oportunidad va a llegar” mencionó el campeón del mundo Sub-17.

Briseño opinó sobre las sanciones, deportivas y económicas que impondrá la Liga MX a los jugadores que sean captados rompiendo el protocolo sanitario como Alan Mozo y Jonathan Rodríguez.

“Nosotros no somos iguales que las personas comunes, somos un ejemplo para la sociedad, y si estoy en mi hora para divertirme, pero no te puedes divertir de esa manera, tienes que divertirte de otra manera porque eres una figura pública y van a estar hablando de ti en cada noticiero si haces algo malo, tenemos que entender eso. Como futbolistas tenemos que dar un ejemplo a la sociedad” finalizó el “Pollo”.

Chivas va por su primer triunfo en el Guardianes 2021

El Rebaño Sagrado buscará su primera victoria del Guardianes 2021 ante los fronterizos, equipo donde militó Briseño. Será un duelo especial pues recibirán a dos viejos conocidos de los rojiblancos: Luis Fernando Tena y Marco Fabián.