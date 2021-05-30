Los Memes de la Final del Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos

Cruz Azul rompió su ‘maldición’, son campeones de la Liga BBVA MX tras 23 años de sequía. A pesar del triunfo, sufrieron durante un tramo importante del partido, pues Santos comenzó ganando el partido para empatar el global. Esto provocó un sinfín de memes en las redes sociales porque parecía que una nueva desgracia llegaría a la entidad celeste.

Sobre letras de oro se va a escribir el nombre de Juan Reynoso, junto a él el nombre de los 22 jugadores que pasaron a la historia, pero en un escalón más arriba estarán el Cata Domínguez y Jesús Corona, los hombres que han sido el pilar de este equipo, este conjunto que terminó con la maldición.

Cruzazulear cambiará su significado, pues este domingo sobre el césped del Estadio Azteca, vinieron de atrás. Santos llegó con desventaja del partido de ida y en un primer tiempo, donde fueron mejores, consiguieron empatar el global. Diego Valdés sacó un disparo con su pierna izquierda que se clavó en el ángulo ante el asombro de los Celestes.

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Supieron reaccionar en el segundo tiempo

Con la desventaja, Reynoso hizo cambios y metió al terreno a Santiago Giménez y Yoshimar Yotún, hombres que le cambiaron la cara al Cruz Azul. La primera la tuvo el “Chaquito”, en una descolgada se encontró solo ante el portero, pero alargó demasiado el balón y perdió la oportunidad de irse arriba en el global.

Fue entonces que apareció su hombre gol. Jonathan Rodríguez recibió un pase de lado a lado, en otro contragolpe de La Máquina, y se enfrentó en un uno a uno ante Acevedo, para definir con la parte interna de su pie derecho sobre la salida del arquero guerrero y hacer estallar las gargantas de los miles de aficionados presentes en el Estadio Azteca que sentían que la malaria estaba por acabar.

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