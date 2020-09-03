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Fútbol

¡Los Potros ya esperan el debut en Liga de Expansión!

Atlante jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes ante Leones Negros de la U. de G.

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Escrito por: Azteca Deportes

El debut del Atlante está más cerca que nunca y el equipo 'del pueblo' entrenó este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes (Azulgrana) de cara al compromiso ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Expansión.

Este encuentro tendrá un toque especial debido a que Humberto 'Gansito' Hernández, actual portero de los 'potros' enfrentará a su ex equipo.

"Ya todos sabemos lo que pasó con U. de G., la buena historia que tengo con ellos, pero siempre me ha caracterizado por defender la playera que me da de comer, por el que me da la oportunidad de jugar y ahora es Atlante, un equipo de tradición. Es el primer partido y tenemos que buscar ganar sí o sí, va a ser un partido muy difícil. La U. de G. tiene buenos jugadores, pero nosotros tenemos esa hambre de trascender y en casa no podemos dejar ir puntos en el camino" comentó 'Gansito' Hernández previo al duelo ante Leones Negros.

El cuadro dirigido por Mario García mantiene dos partidos pendientes (Mérida y Tlaxcala) y este domingo al medio día estará marcando de manera oficial su regreso a la Ciudad de México, tras 13 años de mantener su localia en Cancún, Quintan Roo.

Por: Emilio Espinosa: @EmilioCE_

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