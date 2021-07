Luis Fuentes exige máxima entrega en el América

El América, equipo que dirige el argentino, Santiago Solari, no sumó fichajes de renombre durante el pasado mercado de pases. El lateral Luis Fuentes, relativizó este hecho y explicó que el hecho de no traer jugadores de renombre no pone en desventaja al equipo de la Ciudad de México.

“El equipo es la misma base del semestre pasado y ahí están los resultados, en qué posición quedamos en la tabla (segundo lugar). El que inviertas más no quiere decir que serás exitoso, al final es el trabajo y conjunción que tengas en la cancha, el buen ánimo en el vestuario”, explicó el defensa en rueda de prensa.

Los fichajes del último mercado

El América sumó a su plantilla a los mexicanos Fernando Madrigal, centrocampista, y a los laterales Salvador Reyes y Miguel Layún, que fueron criticados por parte de la afición por no ser contrataciones de renombre.

“Estamos para rendir al máximo sabiendo de la exigencia, sin importar el nombre que esté al frente o a los lados en la cancha. Debemos entregarnos en el terreno de juego”, añadió.

En su primer partido por el Apertura Grita México de la Liga BBVA MX, las Águilas empataron sin goles con el Querétaro. Un partido en el que el América sufrió para generar jugadas ofensivas, pero aún así fue un poco más que su rival durante los 90 minutos.

“La contundencia se irá agarrando conforme se suelten los compañeros, no recae solo en el tema de delanteros. El plantel y el equipo somos todos, cualquiera puede hacer goles, trabajamos para conseguirlo”, comentó el ganador de dos títulos de Liga con los Pumas UNAM.

Jugadores afectados a la selección

Las Águilas cuentan en su nómina con la ausencia de importantes jugadores que fueron citados por la Selección Mexicana para disputar los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Los afectados al tri son el delantero Henry Martín, el portero Guillermo Ochoa, el lateral Jorge Sánchez y el centrocampista Sebastián Córdova, algo que según entiende Fuentes ha afectado el rendimiento del equipo de Solari.

“Hace falta gente importante que representan al país con orgullo. Cuando esté el plantel completo y conforme soltemos las piernas y encontremos el ritmo, seremos un equipo competitivo que será un dolor de cabeza para los rivales”, agregó.

Próximo partido de las Águilas

El América recibirá este sábado en la segunda jornada del Apertura al Necaxa, equipo que fue goleado 0-3 por el Santos Laguna en su casa en la primera jornada.

“El partido contra Necaxa debemos tomarlo con mucha madurez e inteligencia, vienen de una derrota en casa y querrán hacer su trabajo aquí. Dependerá de nosotros desplegar nuestro fútbol y darle una alegría a la afición”, finalizó Fuentes.

