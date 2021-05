Luis Romo le cerró las puertas a otros equipos de México

Uno de los jugadores de Cruz Azul que más llamaron la atención en este extraordinario Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX fue Luis Romo, quien a días de empezar a disputarse la Liguilla contra el Toluca, se habla del futuro del mediocampista mexicano.

“Para mí estoy en el mejor club de México, en el que me ilusiona estar, el que tiene mi corazón hoy. No me veo jugando en otro equipo de la LIGA BBVA MX. No te voy a decir que jamás jugaría en otro club, pero de momento no quiero moverme de Cruz Azul. Me encanta esta institución, la afición, todos nos hemos enamorado de este lugar. Me gustaría jugar en Europa porque para ser mejor jugador tienes que competir con los mejores y ellos están en las mejores ligas”, apuntó en la conferencia de prensa.

Además Romo dejó claro que no piensa en salir a otro club del futbol mexicano y también habló de lo que significa esta nueva oportunidad para la Máquina de romper con la sequía de más de 23 años sin títulos.

Cruz Azul, el más sólido y el más obligado

“Cuando llegas a Cruz Azul, sabes que te echas encima todo. No en el tema de presión, no en el tema de lo que han dejado de hacer otros jugadores, sino por querer hacer historia, quieres ser tú el que cambie esa historia y eso te motiva, eso te hace mejorar. Desde que llegué asumí esas responsabilidades y las vi como una motivación y no como una carga. Hoy nos toca intentar que no nos vuelva a pasar lo del torneo pasado”, agregó.

El volante mexicano, quien se ha convertido en uno de los pilares del técnico Juan Reynoso, reconoce que el quedar campeón es el principal objetivo, y que no puede repetirse lo que vivieron en las semifinales ante Pumas del semestre anterior, ahora que se midan ante los Diablos Rojos.

Asimismo, Luis Romo explicó el empuje anímico que representó terminar en el liderato de la tabla y con una fase regular prácticamente perfecta, y lo que espera para esta Liguilla.

“Las expectativas individuales no son lo principal, hoy me debo a mis compañeros, al equipo. Las expectativas era hacer un gran torneo, entrar entre los primeros cuatro y fuimos primeros. Hicimos un torneo histórico, donde rompimos récords e igualamos otros. Seguimos con ese entusiasmo de seguir logrando grandes cosas, sabemos a lo que Cruz Azul aspira. Si vas al vestidor y le preguntas a los compañeros quieren ser campeones y lo deseamos a muerte”, declaró.

Cruz Azul, gran favorito ante Toluca

Finalmente, sobre el aspecto de que la Máquina llega como favorito ante el Toluca, a pesar de que muchas veces cargan con “fantasmas” por lo que ha ocurrido en el pasado, dio su punto de vista.

“Somos conscientes que todo depende de nosotros, que tenemos que cerrar los partidos. A veces lo que pasa en este equipo es por falta de concentración, y hoy le dimos la vuelta a eso. Estamos metidos y más fuertes”, aseguró Romo.

Así, el Cruz Azul se prepara para visitar al Toluca este miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final del Guardianes 2021.