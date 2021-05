Me voy tranquilo de Tigres: Tuca Ferretti

La era de Ricardo Ferretti con los Tigres termina con una dolorosa eliminación en el repechaje ante Atlas, en la que el exitoso técnico reconoció que no tiene magia para cerrar de otra manera su gestión.

“Siempre di el 100, a lo mejor no soy mago, no tengo varitas mágicas, pero no me quedé con algo. Sobre mi contestación, fue en agradecimiento al apoyo de la directiva. El resultado de los jugadores, me puse en primer lugar cuando el equipo perdía, siempre di la cara y al contrario, creo que la espalda la tengo protegida de mucha gente. Tengo 30 años en esta silla y cuando pasa algo el entrenador es el responsable pero me voy con que di lo máximo y en ciertos momentos hasta demasiados”, comentó en la conferencia.

Tras una larga novela sobre su continuidad, el Tuca Ferretti habló sobre su salida de la institución luego de una estadía de más de 10 años en la que llegó la época más gloriosa del equipo de San Nicolás.

“Cuando me lo anunciaron me comprometí en no hacer ningún comentario sobre mi salida, que iba a dedicarme a entrenar el equipo lo mejor posible y nada de las cosas extra cancha. Busqué que no afectara al grupo, somos seres humanos y después de 10 años uno crea vínculos. Uno agradece siempre el cariño y el aprecio de los jugadores, me voy tranquilo con el compromiso tranquilo, me quedo con cuentas positivas, pero me voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo, no soy centenario para caer bien a todos”, aseguró.

Después de algunas negociaciones con la directiva de los Tigres, no se dio su renovación y con este partido ante Atlas acaba su exitosa era.

“Sí me sorprendió porque había un trato con posibilidad de seguir, pero por alguna razón se rompió y me sorprendió. Uno es soldado y tiene que recibir órdenes y así lo tomo, no es la primera vez que salgo de un equipo, es la tercera que me voy de Tigres, entonces no es una cosa que no sepa de lo que se trata, las opiniones cambian y uno tiene que aceptarlas”.

A pesar de la eliminación, no se arrepiente de nada

Finalmente, a pesar de la dolorosa eliminación en el repechaje del Guardianes 2021, el técnico Ricardo Ferretti se va sin nada que le puedan recriminar en Tigres.

“No me arrepiento de nada, de qué me voy arrepentir, pensé en el beneficio del equipo, los resultados respaldan, mis decisiones con más de 10 títulos, después de 29 años de sequía”, sentenció.

El Tuca Ferretti agradeció a la directiva y a CEMEX por el apoyo, además de que señaló que las críticas por Twitter no le afectan. Y así termina su era con los Tigres, luego de cinco títulos en la Liga BBVA MX, pero sin despedirse con una alegría.