¡Las mejores FOTOS de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX!

Mejores imágenes de los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga BBVA MX en los duelos Pachuca vs Atlas, Cruz Azul vs Toluca, Monterrey vs Santos y América vs Pachuca. ¿Cuál fue el mejor partido?

Puebla vs Atlas: Juego de vuelta de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.

Resultado: Puebla 1-0 Atlas

Resultado Global: Puebla 1-1 Atlas. Puebla avanzó por posición en tabla.

Goles: Anderson Santamaría al 70' (Autogol) (1-0)

Enfrentará en Semifinales a Santos.

Cruz Azul vs Toluca: Juego de vuelta de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.

Resultado: Cruz Azul 3-1 Toluca

Resultado Global: Cruz Azul 4-3 Toluca

Goles: Brayan Angulo 11', Alexis Canelo 14', Jonathan Rodríguez 80' y Santiago Giménez 93'

Enfrentará en Semifinales a Pachuca.

Monterrey vs Santos: Juego de vuelta de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.

Resultado: Monterrey 1-1 Santos

Resultado Global: Monterrey 2-3 Santos

Goles: Maxi Meza 30' y Ronaldo Prieto 91'

Enfrentará a Puebla en Semifinales.

América vs Pachuca: Juego de vuelta de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.

Resultado: América 4-2 Pachuca

Resultado Global: América 5-5 Pachuca. Pachuca pasó por goles de visitante.

Goles: Romario Ibarra 5', Roger Martínez 17', Luis Fuentes 27', Martínez 53', Gustavo Cabral 63' y Leo Suárez 73'.

Enfrentará a Cruz Azul en Semifinales.

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