Todavía no está cerrado con Tigres: Miguel Herrera

¡Le salen garras! Miguel Herrera llegó a la ciudad de Monterrey para firmar su contrato con los Tigres de la UANL y ser presentado como el sustituto de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti’, quien estuvo al mando de los felinos durante más de 10 años, sin embargo, el ‘Piojo’ aseguró que aún no está nada cerrado.

En medio de un recibimiento como rockstar en donde decenas de reporteros se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para intentar sacar detalles sobre el contrato que tendrá Herrera con los Tigres.

“Hoy se cerrará, el contrato se cierra hoy. Ahorita voy para allá para las oficinas. No lo sé (cuándo me van a presentar), primero tengo que hablar con la gente de Tigres para cerrar esto, todavía no está cerrado”, aseguró Miguel Herrera mientras caminaba al transporte que lo llevaría al Estadio Universitario.

Sobre la forma en la que fue recibido en lo que será su nueva ciudad de residencia, solo se limitó a decir “muchas gracias, esperemos ahorita finiquitar todo”.





El ‘Piojo’ Herrera aterrizó alrededor de las 9:00 de la mañana en la ciudad de Monterrey y fue recibido por gente de seguridad del conjunto universitario para trasladarlo al hotel y posteriormente al ‘Volcán’.

Se espera que el exentrenador del América y de la Selección Mexicana sea presentado a las 5:00 PM del centro de México dentro de las instalaciones del Estadio Universitario.

Difícil tarea para Miguel Herrera en Tigres

No cabe duda de que Miguel Herrera tendrá un reto muy difícil con los Tigres, pues Ricardo ‘Tuca’ Ferretti dejó la vara muy alta con los múltiples logros que cosechó durante 11 años con los universitarios.

Ferretti llegó a los Tigres en 2010 en lo que sería su tercera etapa, misma en la que consolidó como un entrenador de élite dentro del futbol mexicano al darle una identidad al club felino, hacerlo protagonista e incluso a ser llamado por los aficionados como el cuarto grande.

Logró 15 títulos con los felinos que incluyen Liga BBVA MX, Campeón de Campeones, Copa MX, Copa de Campeones de la CONCACAF, Copa CONCACAF y Liga de Campeones de la CONCACAF, además de los subcampeonatos en Copa Libertadores y Mundial de Clubes.