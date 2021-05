Monterrey sueña con el regreso de uno de sus últimos ídolos

Después de tocar los más alto en el futbol sudamericano y conquistar la Copa Libertadores con el River Plate en 2015, Marcelo Barovero buscó nuevas latitudes. El destino lo trajo al futbol mexicano con el Necaxa, donde su calidad llamó la atención del Monterrey.

Antes de partir a Nuevo León, conquistó la Copa MX con Rayos. Su contratación con los Rayados fue una de las bombas en el mercado de fichajes en el 2018, pues los Pingüinos querían seguridad bajo los tres palos, en busca de un título.

El campeonato llegó en el Apertura 2019 y con eso decidió, a pesar de sus 36 años, buscar el sueño del Viejo Continente, el destino fue España en el Burgos CF.

“Traté de mantenerme acá. Ha sido difícil pues ya tengo mis años y no tengo mucho cartel por estas tierras. Si surge la posibilidad de volver a México sería mi intención en estos momentos”, aseguró Marcelo Barovero en entrevista para El Espectador Deportes, de Colombia.

Marcelo Barovero no la ha pasado bien en España

Además asegura que no ha sido nada fácil para él llegar a la península ibérica. “Burgos es una ciudad al norte de Madrid, como a dos horas, y muy fría. Venir de Monterrey, una ciudad tan grande, a una más chica, no fue fácil”, agregó.

“Tengo un año de contrato, pero hay poco de incertidumbre acá en el club. Hablé con mi representante para dejar el equipo si me aparece una oferta. Lo importante aquí es que cumplimos con el objetivo de ascender al club. Pero en este momento de mi carrera hay mucha incertidumbre y no me agreda”.

Mientras se decide el futuro de Barovero, la afición de los Rayados podría estar contenta con el regreso del portero, pues en los últimos días se han manifestado afuera del Estadio BBVA pidiendo la salida de Hugo González, arquero que ha dejado mucho que desear bajo los tres palos con Monterrey, según su afición.