No tiene que repercutir esta derrota en el equipo: Miguel Herrera

Los Tigres perdieron dos por cero ante Rayados de Monterrey en la edición 126 del Clásico Regio, partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga BBVA Mx, sin embargo para el entrenador del conjunto felino Miguel Herrera la derrota no tiene que repercutir ni en lo deportivo ni en lo anímico dentro de sus jugadores, pues se aproximan partidos trascendentales.

“No tiene por qué repercutir esta derrota en los siguientes partidos, pero tenemos que borrar este partido en el sentido del tropezón , porque el funcionamiento del equipo me dejó tranquilo, tuvimos oportunidades pero no la metimos”, aseguró Herrera en Conferencia de Prensa.

Además el “Piojo” fue contundente y expresó que aunque su equipo jugó bien y tuvo opciones de gol, el futbol no es de merecimientos sino hacer las cosas, asegurando que el objetivo primordial es llegar a liguilla y pelear por el título.

El fútbol es de hacer las cosas, no de merecerlas, creo que nosotros trabajamos para hacerlo, para ganar y hoy no resultó, no cayó el gol, no tuvimos fortuna, pero me voy tranquilo porque el equipo se mató en la cancha, se trató de hacerle daño al rival desafortunadamente no pudimos concretar, nos duele , nos duele ver a la afición triste, pero seguiremos trabajándonos para estar en la liguilla y buscar el título”.



Miguel Herrera no entra en polémica con el arbitraje



Sobre el arbitraje Miguel Herrera no quiso entrar en polémica y dijo que las decisiones ya estaban tomadas.

“Es una jugada difícil , que habría que ver el reglamento, porque cuando la pelota le pega al árbitro se tiene que dar el bote, es una jugada que Nico va generando y choca con el árbitro pareciera que tenía que haber parada la jugada , la decisión está tomada y ya está, a darle la vuelta “.

Finalmente el timonel felino aclaró el tema de porque poner en la banca a Carlos González y a Nico “El Diente” López.

“Ellos no habían trabajado en la semana en la parte del fútbol (Nico y Carlos González), no estaban para 90 minutos, así lo platicamos con el cuerpo médico del equipo, y bueno , por eso decidió que entrarán en el momento que se hizo, Nico cuando esté al cien por ciento regresará a la titularidad , el puesto no se pierde si no lo haces dentro de la cancha”.