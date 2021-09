Necaxa y Tijuana tendrán duelo para salir de la parte baja de la tabla

Necaxa recibirá a Tijuana en duelo correspondiente a la jornada 11 de Liga BBVA MX en el estadio Victoria de Aguascalientes. Los Rayos llegan de destituir a Guillermo Vázquez como su director técnico tras cumplir cuatro derrotas consecutivas en su racha negativa, que los ponen en lugar 15 de la tabla general.

Los de Aguascalientes fueron derrotados 1-0 por Pachuca en la fecha anterior. Los Rayos tienen 3 victorias que les dan 9 puntos peleando en los últimos lugares de la tabla, lo que provocó el cese del entrenador. Ahora quien llegará al banquillo hidrocálido será Pablo Guede que ya tiene pasado en Liga MX, con Morelia y el mismo Tijuana.

Necaxa ha sufrido en el accionar defensivo en todo el torneo. En los últimos cuatro duelos recibieron 9 goles. Los que sumaron para hacerlos una de las peores defensas. 16 goles en contra en total para los de Aguascalientes. Estos números dejan en claro el porque de la salida del técnico anterior.

El debut de Guede deberá esperar

Sin embargo, el técnico argentino no estará en el banquillo en la jornada doble ante Tijuana, debido a que no ha podido trabajar adecuadamente con el equipo y porque su cuerpo técnico todavía no estaba disponible para los entrenamientos en Aguascalientes.

En el bando contrario las cosas no son mucho mucho mejores. Tijuana está en la 17° posición. En la semana anterior empataron sin goles ante Mazatlán FC en la frontera. Los Xolos apenas cuentan con una victoria en el torneo, hace tres fechas ante Santos Laguna. Fuera de casa y cuentan con 7 puntos en total. Intentarán conseguir su segunda victoria.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi tienen 4 partidos empatados y 5 derrotas. Cabe destacar que son la peor defensa del torneo con 17 goles en contra y solo tienen 9 tantos a favor. Lo que hace una diferencia de goles muy baja.