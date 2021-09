Pablo Guede no debutará en jornada doble con Necaxa

Necaxa presentó al argentino Pablo Guede como su nuevo director técnico. El técnico argentino no estará en el banquillo en la jornada doble ante Tijuana, debido a que no ha podido trabajar adecuadamente con el equipo y porque su cuerpo técnico todavía no estaba disponible para los entrenamientos en Aguascalientes.

“Pude hablar con los jugadores, conocí a todos, conocí a todos los empleados del club que me los presentaron. Y mañana no voy a estar en el banquillo porque mi cuerpo técnico recién acaba de llegar de argentina y creo que la gente del club que estuvo con los jugadores van a estar a la altura y sería una falta de respeto cuando ellos hicieron buen trabajo” aseguró Pablo Guede.

Será el tercer equipo que dirige en la Liga BBVA MX, tras estar al mando de Morelia y Tijuana. Guede aseguró que Necaxa es un club importante y trabajará para subirlo de posiciones e importancia.

Pablo Guede aseguró que Necaxa es un club importante

“El objetivo es ganar. El club tiene mucha gente joven, y trataremos de hacerlos crecer lo mejor posible. Uno analiza las propuestas de trabajo, al club y a la plantilla. Tiene una plantilla compensada, competitiva, y puede jugar con los sistemas que uno quiera. Es muy variada y eso me dio a mí un convencimiento de que se puede hacer un buen trabajo. Necaxa las tiene.” Dijo el nuevo entrenador hidrocálido en conferencia de prensa.





Por otro lado, el director deportivo del equipo de Aguascalientes, Santiago San Román, dio la bienvenida al nuevo entrenador y aseguró que bajo su mando la situación en liga mejorará. En este momento Necaxa es lugar 15 de la tabla general con apenas 9 puntos y una de las peores defensas del campeonato.

“Llegaremos hasta donde nos propongamos y hasta donde lo trabajemos. Necesitamos a personas adecuadas en cada uno de los puestos. No se nos han dado los resultados y estamos que con Pablo llegarán esos resultados. Por eso es que nos decidimos por una decisión difícil y definitiva con gran compromiso. Vemos en Pablo un liderazgo y una capacidad muy importante” dijo el directivo necaxista.