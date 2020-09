Ciudad de México.- La Liga de Expansión MX brindará seguridad económica al jugador y será completamente diferente, ya que por ejemplo, David Izazola fue futbolista del Ascenso MX y en su momento sufrió por la falta de pago.

“Creo que en promedio son proyectos inestables, tienen adeudos. Los jugadores merecen un proyecto estable, un proyecto sólido en donde no estén pidiendo el sueldo al directivo, sino que cada mes se esté depositando como cualquier trabajo que no tengas que estarlo pidiendo”, comentó el exjugador del Atlante.

Este ex futbolista mexicano probó suerte por el mundo, jugó en paises como Guatemala, India, Hungría y Albania con sueldos que no se comparan a los de México, lo que causa problemas a muchos equipos que no sean de la Liga MX.

“Me animé con todo lo que conlleva esa experiencia, si sacrifica sueldo, no son iguales, en el ascenso inclusive se gana mucho mejor que en un equipo de primera división de Europa del este, te hablo de Europa del este no de equipos grandes porque no tienen nivel de comparación, pero sí se puede llegar a ganar más en ascenso que estando en Europa por supuesto”, añadió el canterano universitario.

Izazola considera que el nuevo formato será importante para el desarrollo del futbol nacional:

“Dice que puede ser un semillero de jugadores, a mi me parece muy interesante y muy bueno, yo creo que apoyaría en su totalidad ese proceso, esa liga de desarrollo que le llaman porque en mi generación muchas veces nos faltó ese fogueo, esa liga previa a estar en Primera División”.

La Liga de Expansión daría certeza económica a aficiones, jugadores e instituciones ya que serían apoyados por los equipos de La Liga MX.