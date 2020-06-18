No hay intención de volver Querétaro-Atlante: Manuel Velarde

La nueva administración de Querétaro no tiene planes para que el equipo de Gallos salga de la ciudad o cambie de nombre y Manuel Velarde, director deportivo del club lo aseguró en entrevista para Azteca Deportes.

“Querétaro y Atlante son dos proyecto distintos, no hay relación entre un proyecto y el otro. No hay ninguna intención de volver el Querétaro-Atlante, ni el Atlante-Querétaro” comentó Velarde.

Mientras tanto, el cambio de propietarios dará beneficios al equipo queretano y sin ser todavía oficial, los Gallos recibirán refuerzos por parte de los Potros de Hierro del Atlante.

“Nos estemos echando mano de jugadores que tenía Atlante, ya los teníamos con la idea de llevarlos a Primera División y creo que sería ilógico no traerlos.”

Por otro lado, el ahora Director Deportivo del Querétaro, Manuel Velarde añadió que próximamente habrá noticias sobre Atlante y se definirán a los directivos que estén a cargo del equipo azulgrana.

Por: Emilio Espinosa

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