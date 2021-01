Pronósticos de los partidos en la Jornada 3 | Liga MX

La Liga MX está por comenzar su tercera jornada, igual que en el torneo pasado, el Guardianes 2021 tendrá actividad algunos jueves y los lunes. Hoy se disputa el primer partido de la fecha en jueves y se trata del partido entre Atlético San Luis y las Chivas.

El partido que arranca la actividad reúne a dos escuadras que no han podido ganar en lo que va del torneo. Chivas visita el Estadio Alfonso Lastras luego de dos empates contra Puebla y Toluca, por parte de los potosinos, no han podido sumar en las primeras fechas; sufrieron una derrota ante América en el Estadio Azteca y otra más ante Necaxa en Aguascalientes. Aunque a Chivas le ha costado generar a la ofensiva, se enfrenta contra un equipo que solamente ha ganado un partido de los últimos 10 y también cuentan con el regreso de José Juan Macías tras haber superado el Covid 19. Así que esta noche el Rebaño Sagrado es el favorito para llevarse la victoria.

Mañana hay doble función del Viernes Botanero, Puebla recibe a los Xolos de Tijuana y Mazatlán a Santos Laguna. Puebla ha sumado cuatro puntos, como local ante Chivas y de visita ante Cruz Azul obtuvo su primera victoria. Los de Tijuana llevan dos empates, ante Pumas y Juárez pero poco se le ha visto a la ofensiva, de no ser por Jonathan Orozco, habrían caído en ambos partidos. Así que la balanza se inclina a favor de los locales aunque un empate no es descabellado.

En la segunda función, Mazatlán viene de una dolorosa derrota 3-0 ante los Pumas y Santos está en la cima de la tabla como uno de los equipos que han ganado en ambas fechas. Aunque en Mazatlán se ha notado la mano de Tomás Boy, hoy tendrán una dura prueba, pues Santos tiene una defensiva muy poderosa y la consolidación de Carlos Acevedo en la portería los hace un rival muy complicado, su único inconveniente es que es la primera vez que salen de Torreón en el torneo. Tal vez el viaje a Sinaloa y el Kraken que tiene público, puedan incomodar a los dirigidos por Guillermo Almada, una victoria para los locales o un empate con goles se ve posible para cerrar la actividad del viernes.

En la actividad sabatina, Atlas recibirá a Tigres, ambos vienen de una derrota complicada como visitantes. Atlas fue derrotado en el último minuto por Querétaro y también perdió ante Rayados en el debut del torneo. Por parte de los Tigres, nuevamente tendrán que enfrentarse a la ausencia de André Pierre Gignac y después de la derrota ante Santos, están en busca de revancha y Atlas podría pagar los platos rotos. Los dirigidos por el Tuca Ferretti, que tampoco estará en la cancha, pueden ganar, golear y gustar a unos Zorros que no se han encontrado en el torneo.

Para la actividad dominical habrá dos encuentros, Toluca recibe al Necaxa en la Bombonera y Querétaro a los Pumas. Los Diablos Rojos han ganado y empatado en el Guardianes 2021, se ven con mejor ritmo que el Necaxa que no tendrá a uno de sus mejores jugadores por lesión. A pesar de que a los Rayos se les ha visto buena capacidad de reacción, Toluca tiene todo para salir con los tres puntos y afianzarse en la parte alta del torneo.















Para cerrar la actividad del domingo, Querétaro recibirá a los Pumas que tendrán que ingeniársela en la ofensiva debido a la lesión de Juan Dinenno. Los dirigidos por Andrés Lillini han demostrado mucha garra y los Gallos Blancos a pesar de obtener una victoria en su último partido, deberán hacer mucho más que contra Atlas si quieren llevarse el resultado. Victoria para Pumas de visita es el escenario más probable.

Para cerrar la jornada, Pachuca aparece por tercera semana consecutiva en lunes, enfrenta a Cruz Azul que viene de dos victoria y ha estado envuelto en diferentes problemas extra cancha debido a Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez. Los de La Noria están necesitados de una victoria porque las críticas han rondado al club las últimas semanas. Pachuca tampoco ha podido ganar en el torneo y no se le ha visto buen ritmo, aunque los de Hidalgo suman dos empates, no se les ha visto finos en la parte ofensiva, solamente tienen un gol y fue por la vía penal. A pesar de lo que muchos espera, Cruz Azul tiene más posibilidades de ganar en este partido o que sea un triste empate sin goles.

Por André Zúñiga/Azteca Deportes