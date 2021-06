Chivas no necesita gastar 9 millones en un defensa: Pollo Briseño

Chivas regresó a Guadalajara para seguir la pretemporada en las instalaciones de Verde Valle luego de pasar unos días en Barra de Navidad. El mercado de fichajes ha estado detenido para el Rebaño Sagrado quien solamente ha incorporado elementos del Tapatío y Sub-20 al primer equipo para probar su potencial.

La afición rojiblanca está impaciente por la falta de refuerzos pero no así Antonio Briseño. El Pollo aseguró que al menos en la parte de la defensa central, siente que el equipo está completo con la presencia de Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas y el propio Briseño.

“Estamos bien cubiertos, tenemos experiencia, juventud, gente que ha ido a selección. Hace dos torneos fuimos de las mejores defensas, el torneo pasado no fue así por errores muy puntuales, pero creo que la capacidad está, jugadores jóvenes que van agarrando experiencia, y que no se necesita gastar 9 millones de dólares para reforzar algo que está bien en fuerzas básicas, estamos completos, no es decisión de nosotros, pero con lo que tenemos es más que suficiente” mencionó Briseño.

Briseño quien forma parte del equipo que juega con puros mexicanos, opinó sobre la convocatoria del naturalizado Rogelio Funes Mori a la Selección Nacional. Considera que el llamado del “Mellizo” es merecido por lo que ha demostrado en su paso por la Liga BBVA MX.

“Rogelio no vino al país a nada más jugar e irse, vino, formó su familia, lleva cinco o seis años jugando en México y creo que tiene todo el derecho de estar ahí porque ya jugó 10 torneos en la liga. Tuvieron que hacer dos selecciones y evidentemente sabemos que el máximo goleador de la selección no está convocado, creo que fue de rebote, pero Funes Mori se lo ha ganado en la cancha, tiene más de 120 goles” expresó el campeón del mundo sub-17.

El Pollo Briseño fue de los personajes principales de la serie del cuadro rojiblanco que se estrenó la semana pasada. Uno de los momentos que más ha llamado la atención fue la discusión que tuvo con Dieter Villalpando en un entrenamiento. Antonio se mostró abierto a que este tipo de contenidos puedan ser vistos por los aficionados.

“Es muy positivo, como jugador pasan cosas que no quieres que se entere la gente porque hay personas que atacan y que ven eso, y como dicen ‘matas un perro y eres un mataperros o te peleas con alguien y eres el peleador’ pero no es así. Esta industria va evolucionando porque se necesitan cosas nuevas, mucha gente es tan apasionada que le gustaría estar dentro, ver lo que realmente pasa y nosotros como futbolistas estamos abiertos a ello, sin perder ese toque de intimidad que tenemos como personas” finalizó el defensor rojiblanco.