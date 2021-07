Hernán Cristante sobre la convocatoria de Funes Mori: “Hay que adaptarse”

La tarde de este viernes en conferencia de prensa, el estratega argentino Hernán Cristante, dio su punto de vista sobre la convocatoria de Rogelio Funes Mori. En la conversación el técnico de los Diablos Rojos explicó su perspectiva de este controversial tema, en el cual considera que es una situación de adaptación a este tipo de convocatorias, e incluso la categorizó como un tema nostálgico para algunas naciones que no lo manejan.

📲🔥 Diablos al Día



Nuestro director técnico Hernán Cristante tuvo conferencia digital con los medios de comunicación.🎙



Aquí sus declaraciones ⬇️



Presentado por @PoweradeMx pic.twitter.com/4y0XV9UMsQ — Toluca FC (@TolucaFC) July 2, 2021

El entrenador albiceleste comentó que ahora que la Constitución de México lo respalda a pesar de no haber nacido en suelo mexicano, por lo cual lanzó la pregunta “¿Por qué no te pueden convocar a la Selección?”. Lo cual en la perspectiva del técnico argentino el tema de los naturalizados en las selecciones nacionales es algo puramente nacionalista, toda vez que algunos países no lo adoptan por una situación de folclor y romanticismo.

Te puede interesar: Toluca presentó a su nuevo refuerzo proveniente de Colombia

Pero el estratega fue puntual al indicar “Me parece que te da mucha identidad, pero hoy lo ves en el futbol mundial y hay que adaptarse a ciertas cosas, no me parece mal”, por lo cual respaldó la determinación de su compatriota Gerardo Martino, al convocar al delantero de Rayados de Monterrey, pues considera que tiene talento para poder reforzar a la Selección Azteca en este proceso rumbo a Qatar 2022.

Hernán Cristante respalda al cien por ciento a sus compatriotas

Al respecto al perfil de Gerardo Martino el entrenador de Toluca comentó que es uno de los estratega de primer nivel y no ve como capricho el llevar al que fuera su compatriota como nuevo delantero de la Selección Azteca, ya que de esta forma el técnico nacional tiene más herramientas de las cuales echar mano para futuras convocatorias, por lo cual pidió no hacer conflicto o polémica de este tipo de eventos en el futbol mexicano.