Miguel Herrera: “El que mejor ande en la semana, va a jugar”

La tarde de este viernes el entrenador mexicano, Miguel Herrera habló sobre la pretemporada del conjunto de Tigres, donde confirmó tres juegos en la ciudad de Texas con las bajas confirmadas de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin que fueron convocados por la Selección de Francia para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 De tal forma que con los tres juegos de preparación comenzará una nueva etapa para determinar qué jugadores llegarán a formar el nuevo once titular del conjunto felino.

📹🎙️ Conferencia de prensa del 2 de julio con @MiguelHerreraDT.#PerfilTigre 💪🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) July 2, 2021

Para el entrenador mexicano el aspecto crucial durante este mes de preparación fue el tiempo de juego en cancha, con el cual espera poder plasmar su idea futbolística con la escuadra de San Nicolás, siendo el principal punto el frente de ataque y la verticalidad que su equipo pueda provocar en el área rival, por ello se atrevió a adelantar que: “la exigencia para los que no es que estén mucho mejor para cuando les toque no la suelten (titularidad) lo he hecho siempre y afortunadamente me ha dado resultado”.

Te puede interesar: ¿Qué significan los Aros Olímpicos? | Tokyo 2020

En otro orden de ideas, el entrenador señaló que la adaptación de Thauvin se ha dado de buena manera, ya que ha captado bien las indicaciones que le ha puntualizado durante los entrenamientos colectivos, por ello destacó que espera que el jugador francés pueda mostrar por qué lo contrataron y eso será gracias que sus compañeros lo han arropado bien y a su vez se ha acoplado al resto del equipo (independientemente de su relación con Gignac).

La controversial inclusión de Juan Pablo Vigón

Por último el entrenador comentó la incorporación del mediocampista proveniente de Pumas, Juan Pablo Vigón, de quien indicó cierra de buena manera su plantilla, ya que recuperan de lesiones a Jesús Dueñas, Hugo Ayala y solo esperan a los jugadores convocados a las distintas selecciones mexicanas de Copa Oro y Tokyo 2020. Pero fue contundente al indicar que el exjugador de Atlas merece esta oportunidad por lo hecho hace dos finales con el conjunto universitario, donde logró ser subcampeón.