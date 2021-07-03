¿Qué significan los Aros Olímpicos? | Tokyo 2020

La imagen de los Aros Olímpicos conocidos como símbolo y bandera oficial de los Juegos Olímpicos es realmente inconfundible, su diseño los plasma entrelazados y de diferentes colores. Pero, te has cuestionado sobre su origen y significado.

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Unión Olímpica

Este símbolo y bandera oficial de la contienda olímpica fue creada y anunciada en agosto de 1913 por el historiador francés, Pierre de Coubertin, fundador del certamen internacional y quien en ese entonces era preseindete del Comité Olímpico Internacional.

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La bandera olímpica fue izada por primera vez en el Congreso Olímpico de París en 1914 con motivo de los 20 años del movimiento olímpico moderno. Los Aros Olímpicos están diseñados sobre un fondo blanco sin orla, en cual se insertan en el centro los cinco anillos entrelazados, quedando estructurados de tres arriba y dos abajo.

¡Las ilustraciones japonesas que formarán parte de la identidad visual de #Tokyo2020!



Están inspiradas en el arte tradicional japonés, el manga y algunas escenas de la película oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. 🇯🇵#UnitedByEmotion pic.twitter.com/rtyJIADuHu — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) July 2, 2021

Los Aros Olímpicos tienen forma circular porque esto representa la continuidad y el ciclo humano, están entrelazados porque plasman a los cinco continentes en unión. Cada tono representa a Europa, Asia, África, Oceanía y América.

Estos también plasman las banderas de los primeros países que participaron en unos Juegos Olímpicos.

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El Comité Olímpico Internacional asegura que, los arillos entrelazados están inspirados en la forma del emblema de la unión matrimonial en Francia. Cada contiente tiene un tono distintivo que lo representa, con el Amarillo se identica a Asia, con el Azul a Europa, con el color Negro a África, el Verde es para Australia, mientras que el Rojo es para América.

La unión fraternal y compañerismo deportivo de los cinco continentes participantes está perfectamente plasmado en este símbolo que todo mundo reconoce. Los Aros Olímpicos creados por Pierre de Coubertin, provienen del emblema de la Unión de Sociedades de Deportes Atléticos Franceses el cual transmite la comunión armónica de los pueblos.

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El lema de la bandera de los Aros Olímpicos utilizada en cada edición de los Juegos Olímpicos es la frase citada de Citius, Altius, Fortius que significa más rápido, más alto y más fuerte en cada una de las disciplinas olímpicas.