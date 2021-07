Walter Montoya: “Es importante arrancar ganando”

El campeón Cruz Azul enfrentará este lunes a Mazatlán, juego correspondiente a la jornada 1 del torneo “Grita México Apertura 2021” y Walter Montoya habló de las aspiraciones del equipo y las bajas con las que llegan.

El atacante argentino, Walter Montoya, fue claro y aseguro que el equipo no está confiado por llegar como campeones del torneo pasado y deben demostrar que están en buen nivel.

“Es importante arrancar ganando porque, tal vez, si no ganamos se va a hablar otra vez de algo y nosotros trataremos de mantener la línea. Por eso hablé de humildad y sacrificio. Ante León dimos una buena imagen y que no nos relajamos, que no estamos conformes y que si queremos ser de época no nos podemos bajar ni desviar. Estamos concentrados”

El Azul tendrá varias bajas

Así mismo la Máquina iniciará la defensa del título con un plantel diezmado por las ocho bajas algunas de ellas por convocatoria con Selección Mexicana, vacaciones de extranjeros y la lesión de su capitán, José de Jesús Corona, lesionado en un entrenamiento a mitad de semana.

“La verdad que lamentablemente no contamos con 8 jugadores importantísimos, sabemos lo importantes que son. Una pérdida importante Chuy por lo que significa para el grupo, pero tenemos a Andrés Gudiño y tiene la confianza del grupo. Tanto Gudi como Sebas (Sebastián Jurado) son grandes arqueros y pueden atajar, tienen la máxima confianza de nosotros como de Juan Reynoso”, manifestó el atacante argentino.

Finalmente, aseguró que van por la victoria este el lunes ante Mazatlán y pelearán por cada título que tengan enfrente, ya que quieren alzarse con la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Nosotros estamos trabajando como siempre, nos exigimos entre todos. Estamos muy bien, estamos con humildad, el desafío de un gran torneo, de pelearlo, igual la Concacaf. Estamos a cuatro partidos de un nuevo título y hay que trabajar mucho para eso”.