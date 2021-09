Oribe Peralta quiere renovar con Chivas; tiene 12 minutos en el torneo

Oribe Peralta vive su quinto torneo con la camiseta de Chivas pero en diciembre este ciclo en su carrera podría llegar a su final. El contrato del Cepillo termina en este Apertura 2021 y en conferencia de prensa aseguró que todavía no hay pláticas con la directiva del Rebaño Sagrado para ampliar el vínculo, pero que tiene en mente seguir jugando futbol cuando en enero cumplirá 38 años.

“Me siento muy bien físicamente, espero que haya oportunidad de seguir, si no es aquí, habrá alguna otra oportunidad y si no, estoy listo para afrontar lo que se venga, a lo largo de mi carrera gracias a Dios he sido bendecido, no me podría quejar por nada, estoy bien con cualquiera de las situaciones que ocurra” reveló Peralta.

Quiere seguir intentando

El paso de Oribe Peralta en Chivas no ha sido destacado. En el presente torneo apenas ha jugado 12 minutos de 630 posibles, y en sus 2 años con la casaca rojiblanca no ha encontrado los resultados. Tiene 33 partidos jugados entre Copa y Liga, con apenas dos goles.

“El jugar o no jugar, no me imposibilita para poder ayudar y aportar, trato de siempre compartir mi punto de vista sobre cada situación que atravesamos, y compartir esa experiencia que a lo largo de los años me ha ayudado a estar donde estoy, es simplemente buscar la forma de ayudar donde estés. No necesitas, para mí, estar jugando para hacerlo. Un jugador quiere estar dentro de la cancha pero si no estás debes buscar la forma para que el equipo esté beneficiado” reflexionó el Cepillo.

Oribe Peralta no quiso polemizar sobre las declaraciones de su entrenador Víctor Manuel Vucetich en relación a que siente desventaja de jugar con puros mexicanos ante una Liga MX con calidad internacional en otras instituciones.

“Cada uno tiene su perspectiva de las cosas, yo te puedo dar mi punto de vista, para mí el fútbol es 11 contra 11 y se juega dentro de la cancha, creo que tener desventaja o no, es quedarte con uno menos, eso es lo único que te puedo decir al respecto” finalizó el medallista de Oro en Londres 2012.