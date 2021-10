La mejoría de Necaxa con Pablo Guede en la Liga

Necaxa salió de una racha negativa de tres juegos sin ganar ante Monterrey. De último minuto Rodrigo Aguirre anotó el gol de la victoria para los Rayos. Ahora los de Aguascalientes se vuelven a meter a la pelea por el repechaje, sin embargo, depende también de otros resultados para lograr el objetivo. A pesar de la mejoría, el técnico, Pablo Guede no piensa en la siguiente fase.

“Aunque hayamos ganado tenemos que seguir creciendo futbolísticamente. Estos partidos nos hacen crecer. No podemos pensar en repechajes y liguilla, tenemos que descansar. Nos quedan partidos durísimos ante Mazatlán y León”, dijo Pablo Guede en conferencia de prensa.

Se ha visto la mejoría

Guede tiene cinco duelos como entrenador hidrocálido, donde ha conseguido dos victorias, dos empates y una sola derrota. Antes de su llegada, solo sumaban tres victorias, cero empates y siete derrotas, situación que los llevó a los últimos lugares de la clasificación. Ahora Guede quiere darle un giro a los Rayos.

“Ellos empezaron mejor, nos costó un poquito adaptarnos, pero cuando hicimos pie en la cancha en el primer tiempo jugamos un poquito atrás, teníamos que jugar en campo de ellos. En el segundo tiempo los chicos se animaron y tuvieron un premio al trabajo”, aseguró Pablo Guede.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Necaxa. Son la ofensiva 14 del torneo y de esas anotaciones solo tres han llegado gracias a los delanteros. Poca efectividad de los atacantes necaxistas. La mayoría de los tantos han estado a cargo de los mediocampistas Alejandro Zendejas con cinco goles y Luis Arcadio García con tres. Pero no es una situación que preocupe al entrenador.

“El gol que fallamos hoy es de milímetros. Igual que el cabezazo de Quintana que saca el arquero. No me preocupa, mientras seamos capaces de generar. Yo no les caería a los delanteros, es injusto porque esto es de equipo.”, aseguró Pablo Guede.