América no significa un parámetro para Hernán Cristante

El Toluca de Hernán Cristante tiene la gran oportunidad de escalar al liderato general de la Liga BBVA MX este sábado cuando reciba la visita del América en el estadio Nemesio Diez. Para los Diablos Rojos es un partido que representa mucho por el calibre del rival que tendrán enfrente.

“Yo le doy la importancia que tiene porque es el partido que nos toca, ya si hablamos del rival sabemos qué tipo de rival tenemos enfrente, no solamente la complejidad que pueda presentar el equipo en sí, sino la seguridad con la que lo hace, es un equipo que tiene muy buenos valores, ha sabido encontrar un equilibrio y por eso es el equipo más equilibrado”, comentó el DT de los Diablos Rojos.

Cristante le puso picante a la previa

A pesar del buen concepto que tiene sobre las Águilas, el entrenador argentino no ve este partido como un parámetro para su equipo.

“No tomo al América como parámetro, nos tomamos nosotros como parámetro, en el día a día, a veces los partidos tienen circunstancias que no puedes controlar y eso no define una realidad. Mi parámetro hoy indica que podemos competir al tú por tú con el número uno y que podemos hacerle un gran partido con la idea de buscar esos tres puntos, entonces lo que pase mañana no significa un parámetro”, aseguró el técnico de los choriceros.

Por otro lado, Cristante adelantó que ya podrá contar con el atacante Pedro Alexis Canelo para este partido, luego de no haberlo podido utilizar el lunes pasado frente a Pachuca por lesión.

“Pedro respondió muy bien así que va a estar listo para mañana, eso es para nosotros una buena noticia para generar más al ataque”, señaló.

Finalmente, el estratega de los Diablos Rojos se animó a hablar sobre la evolución que ha tenido su equipo respecto al torneo pasado.

“Nosotros venimos tratando de construir desde el torneo pasado un equipo que sea solvente, que ya tenga su forma y tenga sus variables. Hoy estamos más completos, lo único que nos falta es un poquito más de tiempo de trabajo”, sentenció Cristante.