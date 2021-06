Nuevos horizontes para Arturo Vidal lejos del América

El delantero chileno Arturo Vidal ya dijo que le interesaría ir al América, pero el jugador sudamericano con toda su calidad y sin tener algo claro habría recibido nuevas ofertas que lo pondrían lejos de las Águilas de la Liga MX.

“El América de México (está entre mis favoritos). Tengo a Nico Castillo y Zamorano, es un equipo que claramente sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día”, comentó Vidal hace unas semanas, agitando al americanismo y a la propia directiva al conocer que en efecto un jugador de talla internacional tiene interés en jugar en su escuadra.

Pero en el marco de la Copa América, Vidal volvió a ser cuestionado y sin tapujos manifestó que “siempre he dicho que me gusta México me gusta el América, ojalá algún día se dé, pero necesito interés de las dos partes”.

Con 34 años de edad, Vidal tiene en su horizonte jugar en México y inclusive su compatriota Iván Zamorano, explicó que el “Rey Arturo” recibiría las ofertas al terminar la Copa América y de otro equipo.











Buscan a Vidal y se lo quitarían al América

Pero con un jugador de su calidad en el mercado, otros equipos aspiran a tener al jugador, y reportes sostienen que en la MLS y en el futbol de China pujan por tener al futbolista.

De acuerdo al medio ‘En cancha’, de Chile, en estos momentos la MLS no sería de su agrado, pero el balompié en China podrían causarle algunas expectativas.

Así el actual jugador del Inter de Milán y ex de Colo Colo, Juventus, Bayern y Barcelona tendría un menú para decidir si cambia de aires o eventualmente podría cumplir el año que aún tiene por delante en el Inter.

Enfocado Arturo Vidal en la Copa América

Por ahora, el chileno Arturo Vidal está integrado de lleno con su Selección, que espera rival para los Cuartos de Final de la competencia que se celebra en Brasil. Su duelo sería el viernes, pero su contrincante está aun pendiente.