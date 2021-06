Anuncian 4 luchas más para Triplemanía XXIX

Este lunes Lucha Libre AAA dio más detalles sobre la Triplemanía XXIX a realizarse el 14 de agosto, destapando 4 luchas que se suman a un cartel que se visualiza extraordinario de inicio a fin.

La Arena Ciudad de México, será testigo del enfrentamiento máscara contra cabellera de Psycho Clown ante Rey Escorpión que se ha ido calentando con el paso de las semanas y que llegará en un punto máximo de ebullición al recinto que recibe la Triplemanía desde el 2012.

Además, Faby Apache expondrá su cetro Reina de reinas AAA ante Deona Purazzo en un choque de alto impacto en el que la extranjera pone en juego su faja de Impact.

Además, en uno de los duelos más esperados, Kenny Omega expone el Megacampeonato ante Andrade en un duelo inédito y que tiene el interés no solo del ambiente nacional, sino internacional pues estarán en el ring dos de los mejores estetas del momento.

Abriendo la velada, se medirán en un duelo de exhibición, los personajes de Marvel que se han estado presentando en recientes fechas.

Las luchas que se dieron a conocer para Triplemanía XXIX

En una contienda que llama la atención y que hizo agitarse los ánimos en la rueda de prensa de este día, es el choque entre el equipo conformado por Chessman, Pagano y Murder Clown, para hacerle frente a Puma King, DMT Azul y Sam Adonis.

Al anunciarse la lucha, Pagano y Chessman hablaron sobre sus querellas y enmedio de ese conflicto, llegó Puma King con dos sujetos encapuchados, quienes aventaron una estructura metálica, las sillas y lo que se encontraron a su paso, terminando con patadas e insultos.

El momento se tornó candente y a su partida, los del ejército de AAA, prometieron hacerle frente a los invasores, que parece tienen más elementos que solo Diamante, Puma y Adonis.

Al respecto, Pagano afirmó que del mismo modo en que AAA le ha dado oportunidades, él responderá con lealtad entregando todo en el ring.

“Estoy emocionado. AAA me ha dado mucho en estos 5 años, agradezco como persona y como Pagano. Defenderé siempre esta empresa, mi sangre, mi fuerza y mi sudor. Crecí viendo esta empresa y es un honor decir que Pagano es AAA”, comentó Pagano.

Lucha por el campeonato de parejas AAA

Los Lucha Brothers Fénix y Pentagón Jr. se enfrentarán en un duelo de alto calibre, ante Taurus que irá con un personaje sorpresa y Laredo Kid quien hará mancuerna con El Hijo del Vikingo.

La contienda se antoja con alta adrenalina, llena de movimientos aéreos y a su vez de alto impacto.

“Con Laredo Kid es con el luchador con el que mejor me entiendo. He aprendido mucho de él, me da consejos y me guía en determinadas cosas y solo pienso en que será una gran contienda. Nunca me he enfrentado ante Fénix en un evento de este tipo y creo que será fenomenal estar todos en el mismo ring”, recalcó El Hijo del Vikingo.

Copa Triplemanía XXIX tendrá mucho talento

Además y no menos importante, AAA tendrá una nueva edición de la Copa Triplemanía, en la que se presentarán Mamba, Mr. Iguana y Drago además de una cantidad importante de luchadores que se revelarán conforme se acerque Triplemanía.