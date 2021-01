Oficial: Joao Maleck jugará en equipo de Guadalajara

Joao Maleck, jugador mexicano que el pasado mes de diciembre salió de prisión bajo fianza, ha sido presentado de manera oficial con el Deportivo CAFESSA de la Segunda División.

Tras días de especulación, el club de Jalisco en el que Héctor Reynoso funge como vicepresidente, hizo el anuncio oficial en Guadalajara, en donde también estuvo presente Pavel Pardo, representante del jugador.

Joao Maleck jugará en el Cafessa que milita en Segunda División y tiene como sede el Estadio Jalisco. — david medrano felix (@medranoazteca) January 28, 2021

“CAFESSA Jalisco les informa que hemos llegado a un acuerdo con el Club Santos Laguna para contar con los servicios deportivos del jugador Joao Maleck Robles, en calidad de préstamo por los siguientes seis meses”, informó el club tapatío.

“Nuestra filosofía se distingue por la competencia leal y justa, no solo en la cancha, si no también fuera de ella, y en esa congruencia de vida, no solo formamos jugadores de futbol, si no también mejores seres humanos. En CAFESSA Jalisco creemos que todos nuestros jóvenes merecen oportunidades para encontrar un destino mejor, y el futbol es una maravillosa oportunidad que transforma la vida de quienes formamos parte de él”, agregó el club.

El comunicado de @CAFESSAJalisco sobre la llegada de Joao Maleck. pic.twitter.com/1MjLznwoSJ — 𝕁𝕌É𝔾𝕌𝔼𝕃𝔼 (@rams_alex) January 28, 2021

Héctor Reynoso, vicepresidente del club, anunció la llegada del jugador que formara parte de los equipos juveniles del Porto: “Queremos darles la primicia que llegamos a un acuerdo con el Club Santos para que Joao Maleck se integre a nuestro equipo durante estos seis meses. Es nuestro cierre de torneo, la segunda vuelta, para cumplir nuestros objetivos deportivos que es ascender a la Liga de Expansión”.

Finalmente, Reynoso aseguró que el equipo necesita a un jugador de esa calidad para lograr el anhelado ascenso: “Creo que es importante en lo deportivo para nosotros, contar con alguien de su calidad”.

Pavel Pardo cree que Joao llega en gran forma al CAFESSA

Pavel Pardo, histórico jugador del Atlas, América y la Selección Mexicana, confirmó que Joao Maleck llega en gran estado de forma al CAFESSA.

“Todos hemos cometido errores, estamos comprometidos en darle el apoyo, mentalmente está fuerte y estará concentrado en su trabajo en todo momento”, aseguró el exjugador del Stuttgart de la Bundesliga de Alemania.