Pablo Aguilar rompió el silencio sobre su futuro en Cruz Azul

A Pablo Aguilar le resta menos de un mes de contrato con Cruz Azul y todavía no ha firmado su permanencia en la Noria. Trascendió que el defensor paraguayo recibió la posibilidad de extender el vínculo con La Máquina por un año más, sin embargo está alejado de las dos temporadas adicionales que pretende.

En conferencia de prensa previa al partido contra Toronto, Aguilar habló por primera vez del asunto. Dejó claro que la intención es permanecer en Cruz Azul, aunque en caso contrario buscará otros aires en el futbol mexicano.

“Si me ofrecen algo aquí y lo puedo realizar, lo voy a tomar de la mejor manera. Quiero aclarar esa parte porque se ha hablado mucho y me han dejado mal en muchas ocasiones, hay periodistas que han inventado que me han ofrecido cosas y no son ciertas. Yo estoy dispuesto a escuchar lo que haya y analizar con la familia también, que es lo más importante para mí, sea aquí o en otra parte” mencionó el zaguero central.

Este martes la Máquina recibe a los canadienses en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Cruz Azul llega con una ventaja de 3-1 sobre Toronto que buscará sellar sin complicaciones para acceder a las semifinales del torneo continental.

“Si los dejamos jugar nos pueden pintar la cara. Nos podemos complicar el partido si nos relajamos, cancherear pensando que ya tenemos el pase, yo creo que eso podría ser un factor en contra de nosotros y podríamos complicarnos solos. Ya sabes cómo es esto, te hacen uno, después comienzan a motivarse, se agrandan y te pueden complicar. Si nos relajamos la podemos complicar, y ya no estamos para esas cosas” reflexionó Pablo Aguilar.

En caso de avanzar a semifinales de Concacaf, Cruz Azul encararía esa etapa hasta agosto que es cuando se reanuda el certamen, por lo que ya podrán enfocarse en la liguilla del futbol nacional.